Finanza e azienda, nuovo corso al ’Donati’

Partirà in via sperimentale il prossimo anno scolastico: è un corso quadriennale ad indirizzo amministrativo, finanziario e aziendale e avrà sede all’Istituto di istruzione superiore Luigi Donati di Fossombrone. Il suo scopo è facilitare lo sbocco lavorativo degli studenti, offrendo loro competenze che siano spendibili nel tessuto produttivo del territorio in cui vivono. Più precisamente, a partire dall’anno scolastico 2025/2026 gli studenti avranno la possibilità di iscriversi al "Percorso sperimentale quadriennale ITE Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Sistemi Informativi Aziendali", che darà loro il diploma di maturità con un anno di anticipo.

"Il corso - spiega la dirigente Alessandra Di Giuseppe - ha la finalità precipua di allineare i curricula del nostro Istituto alla richiesta di competenze che proviene dal tessuto produttivo del territorio e orientare l’istruzione tecnica nel contesto dell’innovazione digitale". Si tratta insomma di allineare le competenze offerte dagli indirizzi formativi alle necessità del mercato del lavoro e al contesto tecnologico attuale (Intelligenza artificiale e quant’altro). "Parliamo di un percorso innovativo - prosegue la dirigente - che comporta un lavoro in simbiosi coi partner di rete, con l’obiettivo comune di fornire agli studenti competenze pratiche e teoriche di alto livello attraverso il potenziamento delle discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics) e dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), a partire già dal secondo anno di studi. Questo avverrà con stage in azienda, anche mediante la formula dell’apprendistato, il tutto corredato da un incisivo focus sull’intelligenza artificiale e sull’internazionalizzazione. Il monte ore complessivo conserverà gli insegnamenti di tutte le discipline caratterizzanti l’indirizzo e sarà distribuito in modo flessibile. In particolare, gli studenti al terzo e quarto anno sperimenteranno la possibilità di insegnamenti opzionali, per esempio digital innovation, matematica e statistica applicata ai big data, cloud computing, e così via". Fondamentale sarà il supporto del dipartimento di Informatica, Scienza e Tecnologia dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Così il rettore Giorgio Calcagnini: "È indispensabile tenere aggiornata l’offerta formativa e avrà un ruolo sempre più determinante la formazione permanente. Questa iniziativa incarna perfettamente questo spirito di condivisione".

Adriano Biagioli