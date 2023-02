Finanziato l’efficientamento del Centro sportivo

Soddisfazione ad Apecchio per la notizia del finanziamento pubblico di 324.700 euro finalizzato alla rigenerazione con efficientamento energetico ed acustico del Centro sportivo polifunzionale di via san Francesco.

Il progetto presentato dal Comune di Apecchio nel giugno scorso è risultato tra i primi 25 classifica nella graduatoria nazionale del bando “Sport e Periferie 2022“. "Il progetto – informa una nota del Comune – è stato redatto dal professionista locale ingegner Stefano Aluigi e prevede un investimento complessivo di 382.000 euro, di cui 324.700 euro quale contributo pubblico e 57.300 euro quale importo a titolo di compartecipazione del Comune. I lavori riguarderanno il miglioramento termico ed acustico della struttura, la sua riqualificazione estetica con la completa sostituzione del manto di gioco, un nuovo impianto di illuminazione ed altri interventi di ammodernamento che renderanno più agevole la fruizione dell’impianto e ne amplieranno le possibilità di utilizzo".

"Viene così raggiunto – aggiunge la nota – un altro obiettivo fortemente perseguito dall’amministrazione comunale (lo studio preliminare di fattibilità era stato approvato nel 2018) che si aggiunge alla serie di interventi di realizzazione e riqualificazione delle strutture pubbliche programmati ed eseguiti in questi anni. Un ringraziamento è rivolto al professionista incaricato, agli uffici comunali nonché al Coni per la preziosa collaborazione fornita. A breve la definizione delle fasi attuative che porteranno all’esecuzione dei lavori".

Per Apecchio, come per ogni centro dell’entroterra, poter contare su qualificate strutture sportive, significa anche garantire alle nuove generazioni quella “parità di opportunità“ che è necessaria per non creare divari con le località costiere, sempre più ricche e “pigliatutto“..

am. pi.