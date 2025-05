Fine settimana da incorniciare per la Papalini . Due vittorie per manifesta superiorità con il Rimini 86

Fine settimana da incorniciare per la Papalini Baseball Pesaro che sul diamante di casa ha ottenuto due vittorie per manifesta superiorità ai danni del Rimini 86, confermandosi al vertice della classifica del campionato di serie C. Nel primo incontro, terminato 10-0 al settimo inning, la formazione pesarese ha imposto sin da subito il proprio ritmo, grazie a una prestazione impeccabile sul monte di lancio di Francesco Marcuccio, autore di una prova autoritaria e senza sbavature. A supportarlo, una difesa solida e un attacco incisivo, nel quale si sono distinti Diego Albertoni e Jesus Baro, protagonisti di giocate decisive che hanno indirizzato l’incontro. Nella seconda gara, il Rimini 86 ha cercato di reagire approfittando di un avvio complicato del partente pesarese Giacomo Polanco, riuscendo inizialmente a portarsi in vantaggio. Ma la reazione del Pesaro non si è fatta attendere: l’attacco biancorosso ha saputo sfruttare con cinismo ogni occasione concessa dalla difesa ospite, ribaltando l’inerzia del match fino al 13-3 finale, giunto nuovamente per manifesta superiorità. Determinanti, in questo secondo confronto, le prestazioni offensive di Marco Magnani ed Elia Nardi, capaci di trascinare la squadra con battute efficaci e tempismo nei momenti chiave dell’incontro. Grande soddisfazione al termine della giornata per il manager Luis Turnes. Grazie a questi due successi, la Papalini Baseball Pesaro consolida la propria leadership nel girone, confermandosi come una delle principali candidate alla corsa per i playoff. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 31 maggio sul diamante Crinelli di Pesaro con il doppio incontro contro il Potenza Picena: gara 1 alle ore 15 e gara 2 in programma alle 20.

b. t.