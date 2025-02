Finestra caduta, la rabbia dei ragazzi: "Le manutenzioni fatele prima"

"Non oltrepassare. Pericolo". Dopo il brutto incidente di sabato nove arcate del loggiato di pertinenza dell’Istituto tecnico Bramante Genga al Campus scolastico, da ieri, sono invalicabili a causa del rischio di “caduta finestre“: sono state transennate per garantire la sicurezza dei passanti. Il cartello di pericolo evidenzia l’area tolta al passaggio di studenti e adulti, dopo che 48 ore fa, una finestra di alluminio è caduta da tre metri di altezza, frantumandosi a terra. Per un pelo si è sfiorata la disgrazia: alla fine solo uno – dei due ragazzi trovatisi sotto la traiettoria dell’infisso – è rimasto ferito. Ma hanno rischiato molto, entrambi. Ieri, Nicola Fronzoni, lo studente contuso, non è riuscito a tornare a scuola: ancora troppo forte è il dolore al braccio colpito. Alle 9 di ieri un gruppo di tecnici della Provincia ha eseguito un sopralluogo. "Abbiamo verificato tutte le finestre e condotto controlli, infisso per infisso – ha osservato Maurizio Bartoli, dirigente in Provincia – Insieme alle ditte si è trovata la soluzione: interverremo sulle finestre della facciata con tutti gli accorgimenti necessari. Al termine abbiamo incontrato la dirigente scolastica Cinzia Biagini, a cui abbiamo rinnovato la nostra massima collaborazione. Allo stesso modo controlli e interventi analoghi saranno condotti sul resto degli edifici del Campus".

Si spera perché il degrado, di anno in anno, invece di ridursi, aumenta. Basta leggere il Carlino: il 22 giugno 2023 la preside Biagini ribadiva il rischio di distacco dei blocchi in vetrocemento dove c’è la scala antincendio del Bramante Genga. "Stiamo elaborando soluzioni per la loro sostituzione e prevediamo di farlo durante il periodo estivo, a scuole chiuse", rassicura Bartoli. L’ultima protesta plateale con i ragazzi in marcia verso la Provincia per l’acqua piovana che passa dal tetto dentro aule e corridoi è del 20 settembre 2024. Ma ieri al posto della protesta che sarebbe stata legittima, abbiamo trovato un silenzio assordante perché carico di rassegnazione e sfiducia. Comprensibile. Solo a giugno 2023 il Bramante Genga, per l’ennesima volta, chiedeva interventi di manutenzione a seguito di vari episodi incresciosi, tra febbraio e maggio. Già un anno fa un’anta scorrevole di un infisso è caduta dal primo piano, sfracellandosi su due motorini, parcheggiati sotto. Tragedia sfiorata. "Perché protestare se tanto non cambia niente – osservano sarcasticamente sia Hiba Zidane, rappresentante della Consulta studentesca e sia Riccardo Righetti, 5ªG. "Sembra il colmo – dice quest’ultimo –: siamo una scuola di geometri e cascano le finestre. Il tetto fa acqua". Zidane ribadisce: "Non vogliamo nemmeno sentirci dire che facciamo la manifetsazione per perdere le ore di lezione– dice Zidane– Quanto è successo ci ha allarmato: una persona è rimasta ferita". La gravità di quanto accaduto ha impressionato gli studenti: "Non abbiamo intenzione di lasciar perdere – osserva Angela Verdecchia della Rete studenti Medi delle Marche –. In poche ore abbiamo raccolto da parte di chi vive il Campus scolastico oltre 500 segnalazioni di degrado: infiltrazioni, distacchi, abbandono". Cesare Cortiglioni 5G, e Francesco Fuzzi 5F hanno le idee chiarissime: "Servono le manutenzioni. Punto". "E’ inaccettabile – continua Cortiglioni –. Dicono che la Provincia non ha i soldi e che la scuola non può farci niente. Secondo me non ha senso nemmeno risolverla mettendo dei nastri per segnalare il pericolo. Piuttosto fate la manutenzione. Se ci vuole tempo chiudete la scuola un paio di giorni. Ci vuole più tempo? Attivate la didattica a distanza. Insomma: mi sembra che la sicurezza in una scuola sia una priorità e che vada messa al primo posto. E soprattutto non è accettabile che la scuola abbia tutti questi problemi".