Finisce con l’auto nel Canale Albani in secca

Due incidenti "spettacolari" ieri a Fano, per i quali è stato necessario anche l’intervento deI vigili del fuoco. Il primo è avvenuto di mattina in via Papiria dove un’auto è uscita di strada (una Jeep Renegade bianca) precipitando per 10 metri lungo una ripida scarpata fermandosi all’interno del canale Albani, al momento privo d’acqua. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto mentre il conducente è stato assistito dal personale sanitario. Per accertamenti è stato condotto in eliambulanza a Torrette. Sul posto anche i Carabinieri.

Nel pomeriggio, invece, a Chiaruccia l’auto condotta da una 30enne fanese è cappottata. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale, la Ka della 30enne stava percorrendo Chiaruccia verso Pesaro. Giunta all’incrocio con la VII strada la donna non avrebbe dato la precedenza a una Golf che percorreva la VII Strada in direzione monte (ossia proveniva dalla sua destra). In seguito all’impatto la Ka ha cappottato sul fianco destro finendo nel campo e la conducente è stata portata in codice giallo al Pronto soccorso di Fano. Illesa la 49enne fanese alla guida dell’altro veicolo.