Finisce con l’auto nella scarpata Ferita una ragazza di 21 anni

Perde il controllo dell’auto, cappotta, finisce in una scarpata e rimane incastrata tra le lamiere, riportando fratture multiple a un braccio e una profonda ferita al capo. Grave incidente ieri pomeriggio, verso le 14, in via Nazionale 335 tra Morciola e Cappone. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro per liberare la conducente del mezzo, C.P., di 21 anni. Sul posto è arrivato anche Icaro, l’eliambulanza da Ancona, che, dopo i primi accertamenti, ha poi caricato e trasportato la donna all’ospedale dorico. La 21enne non ha mai perso conoscenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Pian del Bruscolo i quali stanno cercando di ricostruire la dinamica. Secondo quanto emerso, la conducente, che stava viaggiando in direzione Urbino, avrebbe fatto tutto da sola e non sono stati coinvolti altri veicoli. Non è chiaro ancora cosa le abbia fatto perdere il controllo della sua auto che si è ribaltata finendo la corsa nella scarpata al lato della strada. La 21enne si è ritrovata incastrata tra le lamiere accartocciate, impossibilitata a uscire. Ma soprattutto con ferite gravi al braccio e alla testa. I vigili del fuoco l’hanno liberata ed estratta dalla macchina per poi affidarla alle cure dei sanitari dell’eliambulanza che l’hanno poi trasportata al nosocomio di Ancona.

e. ros.