Finisce fuori strada, ferito estratto dall’auto dai Vigili del Fuoco

Incidente ieri mattina intorno alle 8.45 lungo la Strada Provinciale Metaurense, alle porte di Fermignano. Un uomo ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e schiantandosi contro una recinzione. L’impatto è stato violento. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo era rimasto bloccato all’interno della vettura. Le condizioni del ferito sono apparse serie ma non critiche. Per precauzione è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma non risultano coinvolti altri mezzi. La circolazione lungo la provinciale ha subito temporanei rallentamenti per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo. L’intervento si è concluso nel giro di un’ora, con la zona messa in sicurezza dell’area coinvolta.