Finisce nella scarpata, salvato un ragazzino

Nessuno sa come sia finito laggiù. L’unica cosa certa è che non avesse bevuto, o almeno non ne mostrava i segni. Era invece molto infreddolito ii giovane fanese salvato l’altra notte e dai vigili del fuoco di Pesaro, a Fano. E’ una paura che farà fatica a dimenticare quella provata da un ragazzino finito da solo in un fossato isolato dal mondo, a Novilara, nei pressi dell’autostrada. Nessuna macchina nei paraggi. Lui camminava da solo lungo quel fossato prima di scivolare giù nell’intrico dei rovi.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra giovedì e venerdì a Fano per soccorrerlo, dato che la scarpata era impervia e lui da solo non è riuscito a risalire. Sul posto la squadra Vigili del Fuoco di Pesaro che è scesa nella scarpata utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione, per raggiungere la persona. Al ragazzo, che era visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare il giubbino di uno dei soccorritori, quindi è stato effettuato il recupero in sicurezza per affidarlo al personale del 118.