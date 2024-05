Finisce pari. Il Ca’ Gallo vola verso l’ultimo atto

ca’ gallo

0

vis canavaccio

0

dts

CA’ GALLO: Palese, Ciacci (35’ st Carosi), Zazzeroni, Mutala, Orrù (25’ st Guerra), Guidi, Giangolini, Battelli, Niang (8’ st Galvani), Ceccarini, Sanchini (11’ sts Truffi). All. Grassi.

VIS CANAVACCIO: Droghini, Sivestrini, Garbugli, Ndoj, Arduini, Marchionni, Biagiotti, Bravi (5’ sts Cimarelli), Vita (43’ st Marini), Ruggiero (15’ st De Bartoli), Sarout Aziz. All Omiccioli.

Arbitro: Corvino di Pesaro.

Dopo i tempi supplementari sofferti e davanti un gran pubblico va in finale playoff il Ca’ Gallo che incontrerà la vincente di Apecchio-Casinina che giocheranno oggi. Partenza sprint; la prima occasione è del Ca’ Gallo con Niang che dribbla un paio di difensori ma Droghini respinge. Poi sale in cattedra il Canavaccio che crea due palle gol clamorose con Ruggiero ma Bravi sbaglia da pochi passi. Nella ripresa uscita a vuoto del portiere ospite, Sanchini non approfitta e calcia debolmente.

Marcello Ugoccioni