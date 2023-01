"Finita l’emergenza, c’è la burocrazia" Cantiano fa il punto sull’alluvione

Promosso dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini si è tenuto domenica pomeriggio nella sala multimediale del Chiostro di S. Agostino a Cantiano un incontro pubblico per aggiornare la cittadinanza e le imprese sulla situazione reale post alluvione, l’evento atmosferico che colpì quattro mesi fa (il 15 di settembre del 2022) alcuni comuni e in modo particolare Cantiano. "Finita l’emergenza entra la burocrazia- ha detto il sindaco in apertura del suo intervento- quindi l’efficacia che abbiamo messo in campo nella fase emergenziale oggi è in difficoltà. Il danno tra il patrimonio pubblico, privato e delle imprese sfiora i 70 milioni di euro".

Piccini dopo diverse ‘slide’ che hanno ricordato il dramma dell’alluvione ha poi chiuso ricordando due eventi importanti che aspettano di essere programmati: "La Turba e la Fiera del Cavallo, due grandi eventi con i quali c’è un’economia reale, non è solo l’orgoglio della ripartenza.

Tutti vogliamo ritornare a vivere le nostre manifestazioni, tutti vogliamo ritornare in campo però oggettivamente dobbiamo fare i conti con le problematiche attuali e che potrebbero essere insormontabili".

Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha poi ripercorso tutte le azioni messe in campo dalla Regione come il contributo di 6 milioni per la misura ponte per sostenere i prestiti alle imprese alluvionate, il contributo di 2,5 milioni per le macchine e mezzi dispersi e le ingenti risorse messe in campo per il dissesto idrogeologico oltre i 400 milioni di euro stanziati dal Governo con ultima finanziaria.

All’assemblea pubblica hanno partecipato anche alcuni esponenti della Regione Marche dal presidente Francesco Acquaroli, all’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e i consiglieri regionali Giacomo Rossi, Luca Serfilippi e Nicola Baiocchi oltre al presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni.

Presente anche il vice commissario all’alluvione Ing. Stefano Babini.

Un’occasione di incontro quella di ieri pomeriggio certamente utile per condividere la necessità di un "cambio di passo’ e per accelerare una coordinata ed organica strategia di ripartenza tra pubblico, privato ed attività d’impresa.

Nella foto: l’assemblea a Cantiano

Amedeo Pisciolini