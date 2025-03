Finito il lungo tour delle trasferte. Il calendario meno intasato aiuterà

La dichiarazione ufficiale annunciata dalla Vuelle nella sala stampa del "Pala Gianni Asti" non è mai arrivata. Evidentemente la notte ha portato consiglio perché pretendere di giustificare con la mancata tutela arbitrale una sconfitta di 16 punti, con un parziale di 28-12 subìto nell’ultimo quarto, era francamente imbarazzante. Meglio sarebbe stato permettere a coach Leka di argomentare a fine gara i motivi che hanno visto la sua squadra spegnersi come una candela dopo un match iniziato benissimo e giocato alla pari sino al 30’, chiaro segnale di uno stato di forma calante dopo aver toccato il picco. Fa parte delle dinamiche di una stagione lunga otto mesi, nove per chi farà i playoff, che non permette di mantenere la stessa condizione fisica dall’inizio alla fine.

Sicuramente, nel prosieguo di questa regular-season, aiuterà la Vuelle il fatto di aver esaurito i turni infrasettimanali: per una squadra dall’età media piuttosto alta, con cinque ultra 30enni, giocare una sola volta la settimana permetterà di riposare un po’ di più, smaltire gli acciacchi e preparare meglio le partite, poiché si viaggerà di meno. Non a caso, è nel mese senza partite di mercoledì che la Vuelle ha spiccato il volo in classifica. Si tenga conto che negli ultimi 15 giorni la Carpegna Prosciutto ha dovuto sostenere 4 trasferte consecutive e se prima di affrontarle ci avessero detto che sarebbero arrivati quattro punti probabilmente avremmo ‘firmato’ tutti. In una ipotetica tabella di marcia, era più facile pensare di portare a casa il bottino dai campi di Cento e Orzinuovi, mettendo nel conto che a Bologna e Torino si poteva perdere. Invece la squadra di Leka ha iniziato questo lungo tour col botto espugnando Bologna, è passata come un treno a Cento (guarda caso, trasferte relativamente vicine), ha perso a Orzinuovi dopo due overtime e si è trascinata le scorie di quei 50’ - compresa l’amarezza per un risultato che si poteva acciuffare - sino a Torino, dove infatti è scoppiata nel finale di gara.

Da qui al 27 aprile, Pesaro ha ancora 8 match da giocare, 4 in casa (con Rieti, Forlì, Livorno e Udine) e 4 fuori (a Rimini, Cremona, Cantù e Verona). E le prossime due gare saranno alla Vitrifrigo Arena, dove Imbrò e compagni hanno dimostrato di riuscire ad esprimersi meglio, sostenuti dal pubblico amico e più reattivi nei momenti di difficoltà che una partita presenta. L’occasione di rialzare la testa e rasserenare di nuovo l’orizzonte è a portata di mano: ma bisogna prima ritrovare la tranquillità interna perché la ‘sclerata’ di domenica sera a Torino, che ha spinto a disertare la sala stampa, non serve a nulla, se non a creare alibi pericolosi, lasciando filtrare l’opinione che la classe arbitrale ce l’abbia con la Vuelle (e perché, poi?). Molto meglio focalizzare la concentrazione sulle battaglie che restano per cercare di stare fra le prime sette, evitare le insidie dei play-in e guadagnarsi il tempo necessario di ricaricare le pile in vista dei playoff che inizieranno l’11 maggio.

Elisabetta Ferri