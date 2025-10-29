Finito l’idillio col Comune. Tomasucci gli fa causa ma perde davanti al Tar

Si erano, tutto sommato, abbastanza amati. Nel 2022, sotto la giunta Ricci, l’imprenditore Mauro Tomasucci aveva aderito alla proposta del Comune per "abbellire la città": una sponsorizzazione da 20mila euro per panchine e installazioni urbane. "Io avevo parlato col sindaco Ricci e con uno giovane, Santini", disse poi in un’intervista del 2024 al ’Carlino’.

L’accordo prevedeva la rotatoria di piazzale D’Annunzio, il casco di Valentino, la pista dei kart per bambini, due panchine col nome della ditta e la copertura del vecchio hotel Vienna. Ma la fattura arrivò dall’associazione Opera Maestra, che l’imprenditore assicurò di non conoscere. "Io ho scoperto l’esistenza di ’Opera Maestra’ dalla lettura del ’Carlino’ di queste settimane", raccontò, quando il nome dell’associazione comparve nell’inchiesta Affidopoli.

Tre anni dopo, con Andrea Biancani sindaco, la storia tra l’azienda e il Comune ha cambiato tono. La Tomasucci Spa ha infatti fatto causa al Comune e perso davanti al Tar delle Marche. Il ricorso era stato presentato non solo contro il Comune ma anche contro la Provincia e Atlas Solar 10 Srl, per contestare la servitù coattiva imposta sui propri terreni di Campanara, dove passa l’elettrodotto interrato dell’impianto fotovoltaico da 4,9 megawatt. La società contestava la competenza del Comune e il tracciato scelto, ma il Tribunale amministrativo ha confermato la piena legittimità dell’operazione. Il provvedimento impugnato è il decreto comunale di asservimento n. 1 del 12 agosto 2025, con cui il Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio ha disposto l’asservimento e l’occupazione temporanea di alcune porzioni dei terreni aziendali per la posa dei cavi.

Secondo il Tar, la competenza era correttamente comunale: l’elettrodotto misura appena 410 metri e ricade interamente nel territorio di Pesaro. Vederci un’opera sovracomunale solo perché si collega alla rete elettrica nazionale – scrivono i giudici – sarebbe "un’evidente forzatura".

Inoltre, la ditta era stata informata del procedimento già nel novembre 2024 e, nelle sue osservazioni, aveva perfino suggerito la formula della servitù "per il sottosuolo", senza opporsi alla posa dei cavi. E le altre contestazioni sono state giudicate tardive o infondate. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile e nel resto respinto. La Tomasucci dovrà pagare 1.000 euro di spese legali a ciascuna delle tre controparti. L’indennità offerta per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni è pari a 3.858 euro complessivi.