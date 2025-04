Finlandia e Lituania con l’Erasmus per l’Itis

Una Pasqua di Erasmus per l’Itis Mattei di Urbino, che, nella settimana precedente alle festività, ha ospitato contemporaneamente studenti di due scuole dei Paesi nordici: la Tapiolan Lukio di Espoo (Finlandia) e l’Universa Via di Klaipéda (Lituania). Una quarantina di ragazzi è arrivata in città grazie alle attività promosse dal consorzio Erasmus+ School Bridge di cui l’Istituto tecnico è capofila, condividendo attività didattica quotidiana e laboratori Stem (come quello di stampa 3D), ma anche visita e valorizzazione culturale e naturalistica del territorio, come i tesori artistici di Urbino, i musei e il litorale di Pesaro, le passeggiate lungo la falesia del Parco naturale San Bartolo, fino a Gradara, e i segreti della Gola del Furlo dove, grazie alla cooperativa La Macina, hanno sperimentato i percorsi aerei del parco avventura e ammirato il fiume Candigliano.

"I progetti Erasmus rivestono un grande valore all’interno della nostra scuola – spiega il prof Alessandro Panaroni, referente dell’internazionalizzazione –. Grazie alla fiducia del nostro dirigente Sergio Brandi, all’entusiasmo della nostra Dsga Rosalba Nocera e a un équipe che lavora per tutto l’anno a questi progetti, riusciamo a gestire due consorzi, uno nel settore scolastico (School) e uno in quello dell’alternanza scuola lavoro (Vet), rendendo possibile ad altri 11 istituti della provincia mobilità per il personale e per gli studenti. Solo lo scorso anno abbiamo dato la possibilità di viaggiare a più di 80 tra docenti e membri del personale di queste scuole e a oltre 250 studenti". Uno scambio culturale che vale anche in uscita per la scuola urbinate, dato che, grazie ai fondi Erasmus+ erogati dall’agenzia nazionale Indire, otto studenti erano stati a Helsinki per una settimana, a febbraio, sette sono partiti o partiranno verso Paesi europei, ripartiti tra Valencia, Plasencia (Spagna), Klaipéda (Lituania) e Ioannina (Grecia), per terminare l’anno in istituti gemellati con l’Itis, e altri 12 alunni andranno in Lituania da fine mese a inizio settembre.

"Da quasi cinque anni investiamo molte risorse ed energie nei progetti Erasmus – sottolinea il dirigente Brandi –. Al di là di tutte le difficoltà, sia per i nostri studenti, sia per il personale scolastico rappresentano un’occasione unica per migliorare le competenze linguistiche e relazionali e ampliare gli orizzonti culturali, nonché un’opportunità, per i ragazzi, di sviluppare una maggiore autonomia personale e professionale".

