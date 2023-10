"Fino a 400 euro per le bollette"

Il Comune di Colli al Metauro ha definito i requisiti per ottenere un contributo per pagare le bollette domestiche del gas metano, della corrente elettrica e di altre fonti di riscaldamento e i cittadini avranno tempo per presentare la domanda fino al 24 novembre. "Lo stanziamento complessivo per questa misura – evidenzia il vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Annachiara Mascarucci (foto) – è di 43.400 euro. Possono presentare domanda i residenti nel nostro Comune che abbiano un Isee non superiore ai 15mila euro". Per quanto riguarda l’entità del sostegno, la componente dell’esecutivo puntualizza: "Coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 6.542,51 euro (corrispondente all’importo dell’assegno sociale) potranno avere un contributo massimo di 400 euro, mentre chi ce l’ha compreso tra i 6.542,52 e i 15mila avrà diritto ad una quota fino a 200 euro".

"Un’ulteriore misura – conclude Mascarucci – per sostenere i tanti nuclei familiari che purtroppo vivono una situazione di disagio economico. Per tutte le informazioni su questo bando e per ottenere supporto nella compilazione delle domande si possono contattare i numeri 0721.892932 e 0721.892978". Al modulo dell’istanza, scaricabile dal sito web del Comune nella sezione ‘In evidenza’ o ritirabile negli uffici servizi sociali del municipio di Montemaggiore, devono essere allegati una copia di un documento di identità e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle bollette.

