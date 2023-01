Fino al 29 gennaio gli “Universi Traslati“

La mostra “Universi Traslati“ (palazzo Bracci-Pagani in corso Matteotti) dedicata alle fotografie di Maurizio Tomassini – scattate prevelentemente a Fano alla fine degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta –, è stata prorogata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano fino a domenica 29 gennaio. Nell’esposizione ci sono oltre 150 immagini scattate da Tomassini, all’epoca giovanissimo e sveglissimo fotoamatore, intrigato come molti dal mito nascente del senigalliese Mario Giacomelli. Le sue immagini oggi ci restituiscono un mondo quotidiano profondamente diverso da quello odierno e in questi giorni tra le migliaia di visitatori alla mostra, sono emersi anche ricordi-fiume di alcuni protagonisti delle immagini – all’epoca non di rado bambini – e parenti di chi venne ritratto. La mostra corredata anche di un bel catalogo, è illustrata in un video nel quale il regista Leonardo Castellani, il fotografo e critico Enzo Carli e il promotore di eventi culturali Carlo Bruscia, raccontano la potenza del mondo figurativo ed estetico di Maurizio Tomassini.