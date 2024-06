Finti carabinieri raggirano anziana: "Suo figlio è stato arrestato, ci dia 8000 euro per la cauzione"

Facile come rubare le caramelle ad un bambino, odioso come raggirare un’anziana per sottrarle oggetti d’oro. E’ l’ennesimo colpo messo a segno da bande di truffatori pronti a ingannare chi è più in là con gli anni. Questa volta, però, gli è andata male. La squadra mobile di Pesaro guidata dal dirigente Paolo Badioli li ha arrestati giovedì mattina dopo aver intercettato l’auto sospetta attraverso il sistema di telecamere "targasystem". Restituita la refurtiva del valore di circa 5000 euro alla legittima proprietaria. Gli arrestati sono una donna di 45 anni e un 16enne, entrambi di Napoli. Si sono presentati così al telefono di casa dell’anziana: "Sono un maresciallo dei carabinieri, suo figlio ha investito una donna. Ci servono 8mila euro per evitare che finisca in prigione". Questo il contenuto della telefonata che la 45enne ha fatto ad una 78enne di Pesaro.

Le ha raccontato che la donna investita dal figlio era in sala operatoria perché molto grave. "Suo figlio è stato arrestato e si trova in questura. E’ in una stanza da solo e non può parlare con nessuno. Se vuole evitare che vada in prigione deve pagare 8000 euro". Ma l’anziana tutti quei soldi in casa ha detto di non averli. "Vanno bene anche degli oggetti in oro – ha detto il finto maresciallo -. Le verrà restituito quando l’assicurazione dell’auto di suo figlio risarcirà il danno. Faccia così: mette tutto l’oro che ha su una bilancia, mi dice il peso e poi lo appoggia sul tavolo. Passerà a ritirarlo un ragazzo, fidato collaboratore dello studio di un avvocato. Lei intanto rimanga al telefono che io le dico la dichiarazione che poi consegnerà al giovane a cui darà l’oro". E nel frattempo l’anziana è stata trattenuta al telefono con la scusa di dettarle la delega in attesa dell’arrivo del sedicente collaboratore dell’avvocato (il 16enne) che, poco dopo, ha suonato al campanello per prendere l’oro. Un sistema di truffa che non lascia nulla al caso, studiato fino all’ultimo grammo. La richiesta di pesare l’oro, infatti, serve a verificare la fedeltà di chi va a ritirarlo, affinché non intaschi nulla. La squadra mobile ha arrestato i due, già noti e con precedenti, che sono indagati per truffa aggravata. Il minorenne è stato affidato al C.P.A. di Bologna, mentre alla complice è stata inflitto l’obbligo di dimora e firma giornaliera alla questura Napoli.