Fiorentina Fraternale oggi compie 102 anni ed è ancora attiva

Oggi sono 102 le candeline per Fiorentina Fraternale, una delle nove centenarie del comune di Urbino. "La signora Fiorentina, nata il 2 febbraio 1922, vive da oltre un secolo e oggi abita con figlia e nipote – spiega il suo ex medico Massimo Volponi, rimasto legato alla ‘sua’ centenaria paziente – e afferma che il segreto di tanta fortuna è una vita sana, fatta di lavoro, di affetti semplici e familiari, di amicizie sincere, di altruismo e cordialità.

Pare banale, ma oggi è sempre meno scontato. Fortunatamente non ha avuto grossi problemi di salute, vive una vita basata sulla essenzialità, su ritmi lenti, alimentazione parca, la vicinanza e l’affetto immutato delle due figlie, lo sguardo ancora lucido, l’eloquio appena accennato, la stessa mantellina sulle spalle che non abbandona da tanti anni, seduta al tavolo in salotto, le mani nello scaldotto perché sente freddo anche d’estate. E soprattutto, il sorriso e il cenno di cortesia sono sempre gli stessi".