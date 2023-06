Pesaro, altra antenna in arrivo a Fiorenzuola: ecco dove

Pesaro, 11 giugno 2023 – Più che al vento di Focara celebrato da Dante Alighieri, qui si è di fronte ai venti di guerra. Perché il borgo del San Bartolo potrebbe addirittura raddoppiare per quanto le riguarda le mega-antenne per il G5.

Dopo quella che è stata installata accanto al cimitero, ne dovrebbe sorgere un’altra a poche decine di metri dalla piazzetta e dalla strada a serpentina che scende fino al mare. A darne notizia è il presidente della Comunità del Parco Massimo D’Angeli che parla "di devastazione del paesaggio e dell’ambiente". Ed aggiunge: "Ci è giunta fondata notizia che a breve verrà richiesta dagli operatori del settore delle telecomunicazioni l’installazione di un’ antenna nel centro abitato di Fiorenzuola e poca distanza dal ‘mostro’ già collocato vicino al cimitero che ha suscitato indignazione e incredulità tra i residenti ed i visitatori".

Va detto che i visitatori che iniziano ad essere numerosi con l’inizio dell’estate, oltre a protestare con gli esercenti del borgo, poi superano e scalvalcano anche le barriere che impediscono l’accesso alla spiaggia camminando in mezzo alle frane.

Comunque tornando al problema della seconda antenna Massimo D’Angeli aggiunge, ricordando che il parco del San Bartolo è tutelato "di fronte a questo, chi poteva immaginare che un bene che è patrimonio della collettività proprio per il riconosciuto valore paesaggistico, storico e culturale e proprio per questo “tutelato” potesse essere “sfregiato” come accaduto e come potrebbe accadere ancora, visto che un’altra antenna è prevista sempre a Fiorenzuola a 200/300 metri da quella esistente? E’ incredibile! La Comunità del Parco, oltre a manifestare la più totale contrarietà a quanto avvenuto, ritiene indispensabile che tutte le Istituzioni affrontino il problema con la massima rapidità e concretezza per ripristinare la massima tutela per l’area del Parco, risolvere lo scempio che è stato consentito ed assumere ogni iniziativa che garantisca anche per il futuro la tutela e la valorizzazione del San Bartolo e dei suoi borghi.

Ognuno deve fare responsabilmente la propria parte rivedendo le decisioni in precedenza assunte per fare sì che un bene pubblico di cosi eccezionale valore abbia il rispetto e la tutela che gli spetta. La Comunità del Parco auspica di poter collaborare con le Istituzioni proprio in questa direzione, fermo restando che non mancherà di svolgere un costante controllo sulle azioni che dovranno essere celermente intraprese, senza se e senza ma. Il Parco, che è di tutti, chiede questo, solo questo".

Per la cronaca il posto per in stallare la nuova antenna è praticamente a poche decine di metri dal ristorante "La rupe", da cui si accede dalla piazza che ricorda Dante Alighieri e che ha una balconata che si affaccia sul mare.