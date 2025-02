La gaffe del Comune: Fiorenzuola esce dalla lista dei ‘Borghi più belli d’Italia’

Pesaro, 18 febbraio 2025 – E Fiorenzuola c’è rimasta con un palmo di naso. Fino alla fine del 2024 la romantica frazione a picco sul mare faceva parte, in qualità di ‘Borgo ospite’, del club de ‘I borghi più belli d’Italia’ ma il Comune non ha presentato entro i termini (giugno) la richiesta per il rinnovo. E il prestigioso status è scivolato via dalle mani degli abitanti di Fiorenzuola di Focara e dell’Ente parco San Bartolo. “Fiorenzuola di Focara ha perso la certificazione di ‘Borgo ospite’ de ‘I Borghi più belli d’Italia’ per una dimenticanza del Comune di Pesaro”.

A dirlo sono Annalisa Cecchini, Michele Mancini e Sabrina Rastelletti, consiglieri del quartiere 6-San Bartolo (lista Ascoltiamo Pesaro), che, in vista del consiglio di quartiere che si è svolto ieri sera, si sono consultati con l’Ente parco San Bartolo per capire se avesse argomenti da portare all’attenzione dell’assemblea. E hanno appreso l’inattesa novità.

“L’Ente parco stava valutando di candidare il San Bartolo per ospitare il ‘Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia’ nel 2026 o 2027, un evento che si svolge ogni anno a settembre da 16 edizioni e che chiama a raccolta per 3 giorni i 362 borghi associati – riferiscono i consiglieri –. Così, per raccogliere informazioni sui requisiti da possedere e le eventuali modalità di presentazione della candidatura, l’Ente parco ha chiamato la coordinatrice regionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’. La sua risposta però è stata perentoria: Fiorenzuola di Focara non è più ‘Borgo ospite’ perché il Comune di Pesaro non ha inoltrato la richiesta di rinnovo”.

Al posto di Fiorenzuola ha inoltrato la richiesta Torre di Palme, suggestiva frazione del Comune di Fermo, che ha ottenuto la certificazione. “Considerato che il titolo di ‘Borgo ospite’ può essere ricoperto da un solo borgo per volta, ovvero non ce ne possono essere due in contemporanea all’interno della stessa regione – spiegano Cecchini, Mancini e Rastelletti –, ne consegue che anche qualora il Comune di Pesaro facesse richiesta adesso, Fiorenzuola dovrebbe attendere almeno due anni per ritornare in possesso dell’ambito titolo”.

Se ne riparla, quindi, non prima del 2027. “La mancata richiesta di rinnovo ha sorpreso persino i referenti regionali e nazionali de ‘I Borghi più belli d’Italia’ che, dando per scontato il rinnovo, hanno inserito Fiorenzuola di Focara nella guida annuale, già distribuita – continuano i consiglieri della lista Ascoltiamo Pesaro –. Pertanto, il San Bartolo continuerà ad usufruire almeno di questa forma di promozione pur non avendo più la certificazione, ma solo per quest’anno. I comuni, per essere ammessi nel club de ‘I borghi più belli d’Italia’, non possono avere una popolazione superiore ai 15mila abitanti, mentre le frazioni di un comune con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, come nel caso di Fiorenzuola, possono entrare nel club solo come borgo ospite. In questo secondo caso, il riconoscimento ha la durata di due anni. Può però essere rinnovato, su richiesta del Comune, unico ente autorizzato”.