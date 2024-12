Il borgo gioiello delle Marche: “Dal castello ai resort, la favola di Fiorenzuola di Focara”

Fiorenzuola Pesaro e Urbino), 28 dicembre 2024 – Fiorenzuola di Focara, da castello a resort. La famiglia Busi ha acquistato gli edifici diroccati dell’antico borgo affacciato sul mare, nel punto più alto del parco San Bartolo, nel Pesarese. Un borgo-gioiello meta di visitatori ma che col tempo si è svuotato di residenti, oggi poco più di 100. La famiglia Busi ha acquistato quelle antiche mura per ristrutturarle e trasformarle in appartamenti turistici.

“Un recupero importante, che faremo rispettando la storia di questi palazzi bellissimi, perché nostra intenzione è ridare vita, con i turisti, a questo paese stupendo che si sta svuotando di abitanti, offrendo ai nostri clienti quel qualcosa in più che è l’anima di Fiorenzuola, quell’anima che noi vogliamo assolutamente rispettare, la sua storia, Dante e tutto ciò che di grande c’è stato”, assicura Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, artefice dell’operazione e affezionata frequentatrice del San Bartolo. L’imprenditrice, da 40 anni presidente di Sibeg (società che si occupa dell’imbottigliamento di bevande a marchio Coca Cola), trascorre periodi di relax nel suo appartamento dentro al castello, acquistato negli anni ’70 insieme al marito Sergio Busi.

All’epoca dell’acquisto, il marito era già proprietario di un altro appartamento a Fiorenzuola, comprato attorno al ’65. Si tratta della Canonica, così chiamato perché ricavato nella porzione superstite della millenaria chiesa di Sant’Andrea, l’unica porzione, insieme al campanile, a non essere franata in mare con il terremoto del ’16. La Canonica, da un paio di anni, è affittata ai turisti, disponibile su Airbnb, dov’è così descritta: “Prenditela con calma in questo spazio unico e rilassante. Situata all’interno del parco naturale del colle San Bartolo, l’abitazione si trova nel punto più antico del borgo, si affaccia sul mare e sorge sulle rovine della chiesa di Sant’Andrea, Un alloggio che sembra sospeso sul mare, dai due balconi si gode una vista di 180 gradi sulle colline e sul mare aperto. Internamento lo spazio è organizzato su due livelli”. Spiega Cristina Busi: “E’ un alloggio vecchissimo, che abbiamo restaurato 55 anni fa, forse più, ma è caratteristico e sta riscuotendo grande successo”.

La Canonica è il primo appartamento del futuro resort di casa Busi. Il primo, ma non l’unico ad essere già sul mercato. “Da un annetto, affittiamo in estate anche un altro alloggio comprato di recente, che noi chiamiamo ’la torre’: è piccolo ma accogliente”, continua la signora Busi. Il grosso dell’operazione, però, è in corso e ne vedremo i risultati nei prossimi 2-3 anni. “E’ in ristrutturazione il forno vecchio, adiacente alla Canonica - spiega Busi -. Lo inaugureremo in primavera, ma ne sono già entusiasta: è venuto un vero gioiellino. E’ il forno che in passato sfornava il pane per tutto il paese. Quando lo abbiamo comprato era messo malissimo. Abbiamo mantenuto il vecchio forno, restaurato, e abbiamo anche sistemato il giardino confinante”. E terminato il recupero di questo terzo appartamento destinato ai turisti, sarà il turno dell’ultimo restauro, il più impegnativo.

“Un anno fa, dopo una lunga trattativa con i tanti eredi che non volevano vendere - aggiunge l’imprenditrice -, sono riuscita a comprare il palazzo, nel cuore del castello, che stava cadendo a pezzi, ma che per me è il più bello di tutti gli edifici di Fiorenzuola, con una facciata spettacolare. E’ grande, ne ricaveremo due appartamenti con due camere da letto ciascuna, più le altre stanze. Ci vorrà tempo, finiremo di ristrutturarlo fra 2 anni, forse 3. Ma non abbiamo fretta”. Il progetto ha già ottenuto le autorizzazioni di Sovrintendenza e Comune: “C’è stata grande collaborazione e insieme abbiamo studiato un progetto che al contempo rispetta la storia dell’edificio, di cui manterremo la grandezza delle stanze, ma concede anche l’utilizzo di qualche materiale diverso dall’originale, come il vetro”.

A conclusione dei lavori, quindi, gli appartamenti del resort di casa Busi a disposizione dei turisti saranno 5, di diversa dimensione, distruibuiti in punti differenti dentro alle mura di Fiorenzuola, “raffinati, ma non di lusso, perché le case storiche sono rustiche e così vogliamo mantenerle - commenta Busi -. Dove potremo mettere una sauna o una vasca idromassaggio lo faremo, tutto ciò che potrà dare benessere e qualità sarà fatto, ma mantenendo al 100% l’anima di Fiorenzuola di Focara”. Cinque appartamenti, ma che potrebbero aumentare: “Se ci saranno altre case in vendita - conclude l’imprenditrice -, io sono pronta a comprarle”.