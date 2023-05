Fiorenzuola di Focara, il borgo più bello con l’antenna più brutta

L’antenna orribile o il ’cotton fioc’, come l’ha chiamata il sindaco Ricci, era sullo sfondo, ma questo non ha guastato ieri la festa e l’emozione a Fiorenzuola di Focara per la consegna del premio Borgo Ospite de ’I Borghi più belli d’Italia’, prestigioso riconoscimento nel panorama nazionale e internazionale delle certificazioni turistiche e culturali. Un appuntamento voluto per la seconda edizione da WeNature, il format di turismo sostenibile, natura e ambiente organizzato dal Comune di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, dal Parco Naturale Monte San Bartolo in collaborazione con Swarovski Optik, azienda leader delle ottiche per l’osservazione naturalistica. "Fiorenzuola è un luogo bellissimo, ma anche molto fragile - ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci dal palco della piazzetta del Campanile di Sant’Andrea - serve tanta dedizione per mantenerlo intatto e valorizzarlo. Questo riconoscimento è una tappa importante verso la Capitale Italiana della Cultura 2024. Orgoglioso di condividere questa giornata con tanti sindaci del territorio, ma anche con sindaci amici di città lontane, come Tempio Pausania. Una bellissima giornata, che incorona We Nature come un evento straordinario, che in questo week end ha richiamato centinaia di persone e famiglie".

"Una seconda edizione di successo - ha detto il vicesindaco e Assessore alla Bellezza del comune di Pesaro, Daniele Vimini - ampliata con tre giornate per vivere il Parco in maniera qualificata, sostenibile e consapevole". Ma l’argomento del giorno era l’antenna che sovrasta il borgo di Fiorenzuola. Il sindaco ha rivelato che "stiamo cercando di ridimensionare il ’cotton fioc’ che è spuntato qualche giorno fa. Stiamo cercando di rimediare. È evidente che abbiamo bisogno di portare servizi, ad esempio la spiaggia qua sotto ha bisogno di avere linea telefonica raggiungibile ma ovviamente un intervento in questo territorio è più delicato che in altri. Stiamo cercando la strada per ridimensionare il ’cotton fioc’"