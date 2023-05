Fiorenzuola, il ’cotton fioc’ è ancora lì

A Fiorenzuola di Focara l’antenna modello ’cotton fioc’ come l’ha definita il sindaco Matteo Ricci è ancora lì, col suo orribile profilo che azzera le bellezze che la circondano. I residenti protestano, qualcuno pensa di raccogliere firme la forza d’urto non può arrivare a quella forma di protesta. Serve un intervento vero e rapido dell’amministrazione comunale che faccia cambiare sito alla ditta di telecomunicazioni che l’ha installata. E non lo ha fatto di nascosto. E’ stata autorizzata dopo la conferenza di servizi col sì di tutti gli enti coinvolti, Comune, ente parco san Bartolo, Arpam, Asur, Soprintendenza. Possibile che nessuno di questi enti, con i loro funzionari pagati per capire che cosa possa significare un’antenna nel mezzo di uno dei borghi più belli d’Italia, si sia accorto di ciò che stava autorizzando? La risposta è no. Se fosse sì, ci sarebbe da tremare per il futuro.

ro.da.