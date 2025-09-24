Fiorenzuola pronta a voltare pagina. Via ai lavori della strada del Mare. Erano attesi dall’incendio del 2017

di Alice MuriDopo tanti anni di attesa, ieri mattina sono finalmente partiti i lavori di riqualificazione della strada del Mare a Fiorenzuola di Focara. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale che ha avviato un cantiere da oltre 500mila euro che riguarda il ripristino del guard-rail, il consolidamento di alcuni tratti stradali (con tecniche naturalistiche) e la rigenerazione del verde dell’area, gravemente danneggiata dall’incendio del 2017 e da allora accessibile solo a piedi e senza protezioni laterali. Un intervento che sarà realizzato grazie ai fondi Pnrr e che permetterà di aumentare la sicurezza del percorso e della falesia, per migliorare la fruibilità e il decoro di una delle aree più amate del Parco San Bartolo.

L’obiettivo è di terminare i lavori in tempo per la prossima primavera. Soddisfatto il sindaco Andrea Biancani: "Finalmente parte il cantiere per il consolidamento della strada che porta da Fiorenzuola di Focara alla spiaggia – dice -. È un intervento importante che questa Amministrazione è riuscita ad avviare nonostante le difficoltà economiche. Ricordo che, a seguito dell’incendio che colpì la zona nel 2017, furono stanziati dal Ministero, durante precedente giunta regionale, oltre 8 milioni per la riqualificazione del tratto. Di queste risorse, 1,9 milioni sono stati utilizzati per il consolidamento dell’abitato di Casteldimezzo e per il consolidamento di parte della strada Panoramica e circa 1,5 milioni per l’area di Fiorenzuola di Focara, nello specifico di quella sotto il campanile. Parliamo di cantieri avviati e successivamente conclusi nel 2020".

Biancani sottolinea però che restano "fermi da cinque anni circa 4,8 milioni di euro, di cui non abbiamo notizie e che risultano essere necessari per proseguire i lavori sulla realizzazione e la successiva messa in sicurezza dell’abitato di Fiorenzuola di Focara, tra cui rientra anche un importante intervento di consolidamento della strada del Mare di Fiorenzuola (tratto su cui stiamo operando anche noi come Comune). Risorse – aggiunge il sindaco - che ad oggi sono nella disponibilità della Regione Marche ma che ancora, dopo 5 anni di governo, non è stata ancora in grado di utilizzare per l’avvio dei cantieri e l’inizio dei lavori su un’opera fondamentale: un collegamento delicato e complesso, che si sviluppa lungo la falesia, in un tratto soggetto a forte erosione e non semplice da gestire". E conclude: "Voglio ringraziare anche il Consiglio di quartiere 6 – San Bartolo e la presidente Jolanda Filippini per essere sempre stati al fianco del Comune, indirizzando anche i lavori sulle priorità che i cittadini sottolineano da anni".

A sottolineare l’importanza dell’intervento, anche l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora: "Un valore aggiunto non solo per la comunità di Fiorenzuola e del San Bartolo, ma per tutta la città di Pesaro e per i tanti cittadini e turisti che frequentano la zona".