Fiorenzuola, una spiaggia-discarica E si divertono anche a fare i falò

Finita la giornata al mare, è rimasta la montagna di immondizia abbandonata sull’arenile della spiaggia di Fiorenzuola. E’ accaduto domenica. Un mucchio di sacchetti, sacchettini, bottiglie di birra vuote, sono state lasciate sotto il cartello che ricorda il divieto di abbandonare i rifiuti. In quel tratto di spiaggia, infatti è previsto che i bagnanti portino via con sé i residui della giornata: cassonetti dove buttare quanto consumato si trovano, infatti, solo lungo la strada panoramica, non prima. Ma chi ha goduto della spiaggia bianca di Fiorenzuola, dal fascino semi-selvaggio per un ambiente quasi incontaminato che si trova ai piedi della falesia del San Bartolo, ha bellamente ignorato le chiare regole per la sua salvaguardia, anche perché, a prescindere dal regolamento comunale, l’abbandono dei rifiuti è un reato punito con una multa di almeno 300 euro.

"Il difficile è identificare chi abbandona i rifiuti - osserva l’assessore Enzo Belloni, infastidito davanti allo sfregio per l’equilibrio ambientale -. Il recupero dei rifiuti è avvenuto all’indomani dagli operatori di Marche Multiservizi. Purtroppo sono stati tutta la notte alla mercé di animali che avrebbero potuto sparpagliare ovunque il contenuto dei sacchetti. Non è avvenuto per puro caso altrimenti ci saremmo ritrovati la robaccia ovunque. I cartelli lo dicono chiaramente. Mi arrabbio davanti ad uno strano modo di vivere l’ambientalismo: bella la passeggiata nel verde, bella la caletta con l’acqua pulita e chi se ne importa se a chi viene un’ora dopo si lasciano in dote i propri rifiuti. Sabato sera siamo dovuti arrivare con le forze dell’ordine per far spegnere i fuochi dei bivacchi abusivi. Abbiamo trovato traccia di sette, otto fuochi spenti di corsa per evitare la multa, con la gente che si dilegua. Non solo è un rischio per la falesia, ma non è sicuro nemmeno per le persone stare in una spiaggia volutamente non fornita di illuminazione, proprio per rispettarne le peculiarità naturalistiche. Con la municipale studieremo dei provvedimenti".

Solidea Vitali Rosati