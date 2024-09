Fiori d’arancio in ristoranti e alberghi. I nuovi luoghi dove sposarsi a Urbino

Fiori d’arancio nella città ducale. Nessuna pubblicazione di personaggi noti che convoleranno a nozze a Urbino, ma nel senso fisico del termine. Infatti ci sono nuovi luoghi individuati come ‘Casa comunale’ per le celebrare matrimoni, che si aggiungono a quelli già previsti, e altri ancora potranno allungare l’elenco di sedi possibili. Sono ristoranti e strutture immerse nel verde, particolarmente ‘charmant’. Proprio lo scorso sabato è stato tenuto il primo matrimonio civile in una struttura ricettiva: il sindaco Maurizio Gambini ha celebrato il rito all’hotel ristorante Nenè, nel giardino esterno individuato come ‘Casa Comunale’, sposando così Luigi Domenico Giannone e Maria Lorena Veschi.

La possibilità di celebrare nozze in diversi luoghi della città può essere, se bene promosso, un volano turistico di successo, come si è già verificato in altre località italiane. Nei mesi scorsi, infatti, il Comune ha emanato un’evidenza pubblica rivolta alle strutture ricettive e agli immobili pubblici o privati di particolare pregio storico, turistico, estetico architettonico ed ambientale, interessati alla celebrazione di matrimoni e unioni civili. Tre le richieste presentate: da parte dell’hotel ristorante Nenè, in via Strada Rossa, da Aura Relais, in via Fontespino, e dalla Tenuta Santi Giacomo e Filippo, invia San Giacomo in Foglia. Una apposita commissione, composta dagli uffici comunali competenti, ha effettuato i sopralluoghi necessari a individuare le aree con i requisiti adeguati ad istituire gli uffici separati di stato civile, dove poter svolgere i riti.

"L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Gambini – ha intercettato il notevole aumento di richiesta da parte delle coppie urbinati e non di potersi unire civilmente anche in luoghi di particolare pregio, al di fuori del Municipio. Quando ci siamo insediati, la celebrazione era possibile soltanto all’interno della Casa comunale. La scelta, adottata dall’amministrazione, di ampliare, nel corso degli anni, il ventaglio di disponibilità degli spazi va nella prospettiva di promozione turistica del territorio e di sostegno alla crescita di attività produttive e commerciali operanti nel settore dell’organizzazione di matrimoni ed eventi in genere. Abbiamo notato che il settore è in crescita e Urbino attira sempre più coppie straniere o provenienti da fuori comune, per questo abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze degli utenti e di potenziare le capacità ricettive e di ospitalità del nostro territorio, sfruttando anche le opportunità che vengono dai matrimoni. Altre attività che vorranno aderire a questa iniziativa potranno ovviamente farne domanda", conclude.

Le tre strutture ricettive che hanno aderito all’evidenza pubblica emanata dal Comune si aggiungono, così, ai luoghi già deputati alla celebrazione di matrimoni e unioni civili, individuati sia all’interno sia all’esterno della ‘Casa comunale’. In particolare, nella sede centrale del Municipio di via Puccinotti, le sale deputate sono l’ufficio del sindaco, la sala Giunta e la ex sala consiliare, mentre all’esterno del Municipio sono la sala Serpieri e la sala Raffaello di Collegio Raffaello, la Fortezza Albornoz, il giardino pensile dell’ex convento di Santa Chiara (sede dell’Isia), le sale del Castellare e alcuni spazi di Palazzo ducale. Per quanto riguarda il Palazzo ducale, per cui erano già stati individuati la sala del Trono, la sala degli Angeli e il giardino pensile, sono state aggiunte la sala della Jole, la sala delle Veglie, il cortile d’Onore e la sala della biblioteca del Duca (delibera di Giunta n. 165/2024).

Francesco Pierucci