"Fiori e oggetti ricordo, dalle tombe sparisce di tutto"

"Guardi qua, mi hanno rubato i fiori ancora una volta e non è facile capire chi è stato perché il cimitero è grande e di vasi di fiori ce ne sono a migliaia". Una signora che si era recata alla tomba del marito commenta così sconsolata l’ennesimo furto accaduto al cimitero centrale, nel reparto nuovo, quello che dà sul parcheggio appena realizzato. E’l’ennesimo episodio accaduto, tanto che il personale che si occupa della manutenzione dell’area ha affisso alle pareti un avviso in cui si invitano i ladri a desistere minacciando serie conseguenze in virtù del fatto che la zona è controllata. Ma il cartello non ha prodotto grandi effetti. Dalle tombe dei pesaresi sparisce con cadenza periodica di tutto, dai fiori, agli oggetti di un certo valore che sono stati posizionati davanti alle tombe a ricordo del proprio caro scomparso, fino ai lumini in qualche caso. Una serie di episodi che sta procurando un certo sconcerto tra i frequentatori: "I furti qui ci sono sempre stati – spiega un’altra signora – ma adesso, forse per la crisi, c’è chi ne approfitta ancora di più. Mi chiedo con quale coraggio si possa prelevare da una tomba un fiore o un oggetto, non tanto per il valore materiale, quanto per il valore affettivo. Ma i ladri non pensano che dietro a un oggetto c’è un sentimento, c’è un ricordo, un pensiero che lega la persona defunta a chi è rimasto in vita? Si tratta di episodi gravi proprio perché procurano dolore su dolore a chi li subisce. Mi auguro che si riesca a porre fine a questo scempio anche con l’uso di telecamere che possano scoraggiare altri furti".

d.e.