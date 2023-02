Composizioni floreali, carri, mostre e gemellaggi: ricco di iniziative il calendario del primo week end di Carnevale. Si parte oggi pomeriggio con l’inaugurazione, alle 17.30, a Palazzo Bracci Pagani della mostra "Musica Arabita...100". Si prosegue domani mattina, alle 10 con il Carnevale dei Bambini e il Carnevale in Sup.

Sempre domani s’inaugura, alle 10.30, nei giardini di piazza Amiani, davanti alla galleria a cielo aperto CentralEdicola, la mostra fotografica "Un sogno costruito" di Francesco Pollicina, organizzata da Centrale Fotografia e curata da Lorenzo Babbi e Marcello Sparaventi. La mostra proseguirà per tutto il mese di febbraio. Dalle 15 su viale Gramsci prenderà il via la sfilata dei carri allegorici con il carro della Carnevalesca che diventa Cardioprotetto.

Due volontari dell’associazione Fanocuore, mascherati da defibrillatori e con uno degli apparecchi in mano, saliranno sul carro per richiamare l’attenzione sui defibrillatori semiautomatici, strumenti salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Carnevalesca e l’associazione Fanocuore. "Dal 2021 – ricorda il presidente di Fanocuore, Alberto Caverni – l’utilizzo dei Dae è consentito a chiunque si trovi a soccorrere una persona vittima di arresto cardiaco. Non sarà ovviamente l’unico defibrillatore presente al carnevale, da anni i Dae, acquistati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano equipaggiano le pattuglie della Polizia locale e alcune squadre di soccorso dislocate lungo il percorso dei carri". Domenica mattina si rinnova anche il gemellaggio tra il "Carnevale di Fano" e "Una Grassa domenica festa del carnevale delle forze di polizia".

Gemellaggio che sarà sottoscritto alle 11, nella sala della Concordia della residenza municipale. In quella occasione sarà proiettata la video lettura de "La Maschera" di Trilussa, interpretata da Corrado Oddi. La delegazione dell’associazione proveniente da Roma, con il segretario di presidenza nazionale Gianluca Guerrisi, il segretario aggiunto Fausto Zilli, il direttore e vice direttore nel pomeriggio parteciperanno alla sfilata. Prevista anche l’esibizione della cover band "Abba The Best", gruppo che si ispira alla celebre formazione musicale svedese . Altra curiosità è la composizione floreale dedicata al Carnevale, realizzata dai ragazzi del Garden 381, la serra gestita dalla Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti.

an. mar.