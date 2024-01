Fiorini a muso duro col Tarvisium: "Dobbiamo fare la prestazione"

La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, oggi alle 14,30 al Toti Patrignani affronterà il Tarvisium nell’incontro che chiude il girone d’andata. "Veniamo da una vittoria ma con la consapevolezza di non aver fatto una bella partita" è la terza linea Diego Antonelli a inquadrare il periodo dei giallorossi. La formazione veneta è al 4° posto in classifica con 28 punti. I pesaresi sono invece al 6° gradino con 20 punti. "Il morale è alto, ma siamo consapevoli che dobbiamo fare la prestazione, oltre il risultato – prosegue Antonelli -. La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente ,abbiamo recuperato i giocatori acciaccati e siamo pronti ad affrontare una squadra che è sopra di noi in classifica. Sappiamo che non dobbiamo approcciare alla partita come abbiamo fatto domenica scorsa". Che squadra è Tarvisium? "Ha una mischia forte, è una squadra quadrata, abituata alla categoria e a stare ai piani alti. Una formazione pronta e matura per la Serie A, sarà una partita dura. Vietato sottovalutarli e avere cali di tensione durante il match". Cosa dovrete fare? "Controllare la partita, farla a noi, non lasciare agli avversari la possibilità di imporre il proprio gioco. Lo abbiamo dimostrato in questa prima metà di campionato, lo sappiamo fare, dobbiamo farlo di più". Che partita ti aspetti? "Dura, sarà una battaglia. Sarà una partita combattuta sia nelle fasi statiche che fuori. Molto dipende anche dalle condizioni meteo, speriamo il tempo sia bello per favorire un po’ il gioco veloce". Come di consueto a darvi una motivazione in più ci sarà il vostro pubblico: "I nostri tifosi saranno indispensabili per riscaldare il campo, nonostante le temperature del periodo. È l’ultima partita del girone d’andata ed è importantissima".

b.t.