Fiorini ospita il Badia: "Alziamo il ritmo"

Oggi alle 14.30 al Teknowool Rugby Park di Pesaro si gioca la 3° giornata di andata del campionato di serie A della Fiorini Pesaro Rugby. Avversaria di turno è Borsari Rugby Badia, squadra con cui nella scorsa stagione i kiwi hanno collezionato 1 vittoria e 1 sconfitta. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte nelle prime giornate campionato.

"Veniamo da due partite che pensavamo sarebbero andate diversamente e ci rimangono un po’ di incertezza, di amaro – spiega Richard Paletta, centro della Fiorini -. Siamo a inizio campionato, abbiamo tanti giocatori nuovi che devono adattarsi al nuovo sistema di gioco, devono stabilizzarsi i legami all’interno della squadra. Siamo comunque positivi, continueremo a lavorare e ad andare avanti passo dopo passo". Che squadra è Badia? "Badia ha un gioco molto focalizzato sugli avanti. Usano di frequente le touche come drive, su questo dobbiamo farci trovare pronti come abbiamo fatto a Valpolicella, dove le difese da touche hanno funzionato molto bene. Quello su cui sicuramente dovremo puntare è fare il nostro gioco, alzare il ritmo, tenere la palla in mano". Come di consueto nelle partite casalinghe a dare una marcia in più ci sarà il pubblico: "Per noi è un aspetto fondamentale. Vogliamo dare l’idea di quello che può essere il rugby pesarese di alto livello ai nostri tifosi e ai nostri giovani, vogliamo offrire l’immagine migliore. Invitiamo tutti ad essere presenti e speriamo che il meteo ci sorrida per poter godere tutti insieme di una bella domenica".

Non solo Serie A. Terza giornata di andata anche per il secondo XV giallorosso impegnato nel campionato regionale di serie C. Domenica alle 14.30 sarà impegnato sul campo di Macerata. In campo anche la formazione Under 16 che alle 11 sarà impegnata sul campo di Jesi per la finale della I^ fase qualificazione. A chiudere la domenica sarà invece, dopo la partita della prima squadra, il concerto dei Las Pibas.

b.t.