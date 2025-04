Fiorini Pesaro Rugby onora Luca Cardellini nella sfida decisiva contro Valsugana

Il ricordo di Luca Cardellini, il giovane giallorosso scomparso in un incidente stradale la mattina di Pasqua, accompagnerà la Fiorini Pesaro Rugby nell’ultima partita della stagione regolare. Il Teknowool Rugby Park infatti domani ospiterà alle 15.30 una partita cruciale per la formazione pesarese di serie A che giocherà l’ultima giornata della regular season contro il Valsugana, rispettivamente 2° e 1° in classifica, a tre punti di distanza. Per accedere ai playoff Pesaro sarà costretta a centrare una vittoria da cinque punti in classifica (con almeno quattro mete), per conquistare il primo gradino e non essere superata da Viadana che la affianca al secondo posto in classifica ma con cui ha gli scontri diretti a favore.

"Il nostro pensiero va, come prima cosa, ad accompagnare la famiglia, mettendoci a disposizione sia come società che come squadra, per qualsiasi bisogno – ad inquadrare il momento dei giallorossi l’allenatore Marcelo Martino -. Per noi è stato un colpo durissimo, Luca amava questo sport, così come tutta la sua famiglia che viveva molto la società, era benvoluto dai tutti. Una perdita durissima che stiamo cercando di gestire al meglio. Cerchiamo di fare fronte e attraversare questo dolore, canalizzare questa energia, trasformarla per dare il meglio e onorarlo come squadra". Sulla sua squadra: "Stiamo bene, c’è sempre qualche acciacco, ma fisicamente siamo in buone condizioni. La squadra, agli ordini del preparatore atletico Jacopo Terenzi, ha fatto un gran lavoro nella gestione dei carichi e dell’intensità".

Domenica il gran giorno: "Domenica incontreremo Valsugana, la prima in classifica, sarà una partita molto dura soprattutto per il pacchetto di mischia. Valsugana è stata l’ultima sconfitta che abbiamo subito, nell’ultima giornata del girone d’andata, dopo quella partita ci siamo ripromessi di non avere più quell’atteggiamento visto nel primo tempo e che ha compromesso la partita. Stiamo lavorando sul nostro gioco, come abbiamo cercato di fare tutto l’anno. Abbiamo un’opportunità unica. Dobbiamo gestire molto le emozioni di questa partita, dobbiamo convivere con quello che è successo a Luca, ci sono tanti aspetti che dobbiamo gestire. Cercheremo di elaborare tutti questi aspetti al meglio in settimana per arrivare nella migliore forma domenica".

Domenica ci sarà bisogno di tutto il calore e il supporto del pubblico pesarese: "Domenica avremo il nostro pubblico a darci forza, giocare nel nostro campo per noi è sempre un punto di forza". b. t.