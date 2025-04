Fiorini Pesaro Rugby: sfida decisiva contro Valsugana per i playoff

Continua il sogno playoff per la Fiorini Pesaro Rugby. Con la vittoria a Tarviusium, si è conquistata il diritto di giocarsi tutto nell’ultima partita il 27 aprile in casa alle 15.30 contro la capolista Valsugana che la precede di tre punti in classifica. Pesaro sarà costretta a centrare una vittoria da cinque punti in classifica, vale a dire con almeno quattro mete segnate, per conquistare la vetta ed evitare di essere superata da Viadana che la affianca al secondo posto in classifica ma con cui ha gli scontri diretti a favore.

Una partita da dentro o fuori che decreterà la squadra che accederà ai playoff, fondamentale per un doppio obiettivo: i playoff sanciranno la squadra che sarà promossa in serie A Elite (massimo campionato italiano), ma anche quelle che nella prossima stagione comporranno la Serie A1. Ad oggi infatti in Italia è previsto un campionato di serie A1 con girone unico ed uno di A2 con tre gironi (Pesaro è inserita in uno di questi). La particolarità è che le prime tre classificate della A2 che quindi faranno i playoff avranno la possibilità di fare un doppio salto di categoria e finire direttamente in serie A Elite. Se così non fosse resta comunque l’ambizioso obiettivo di conquistare la A1. Per aver diritto di giocarsi questo traguardo Pesaro deve comunque accedere ai playoff.

Un obiettivo ambizioso, che la Fiorini non ha mai nemmeno potuto accarezzare, e che oggi guarda con fiducia: "Con Tarvisium mi è piaciuto molto, come sempre, come abbiamo lavorato di squadra a livello difensivo, abbiamo una difesa molto solida". A fare il punto in casa giallorossa il centro Giorgio Erbolini che prosegue: "Dobbiamo migliorare a livello d’atteggiamento, la disciplina, soprattutto in vista della prossima partita e degli eventuali playoff".

Adesso due domeniche di pausa e poi la sfida con la capolista Valsugana per l’accesso ai playoff.

b. t.