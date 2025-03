Fiorini Pesaro strappa la vittoria ai Caimani

Una vittoria che fa sognare. La Fiorini Pesaro Rugby strappa la vittoria ai Caimani Viadana, confermando il terzo posto ma portandosi a una sola vittoria dalla vetta.

Una vittoria che vale doppio perché arrivata con una Pesaro Rugby privata di tanti titolari con le seconde linee, anche ragazzi sin qui sempre utilizzati in cadetta, che si sono fatti trovare più che pronti. I kiwi giallorossi si sono imposti per 16-18 al termine di un match punto a punto. Una vittoria storica per la formazione pesarese che accorcia le distanze con il vertice della classifica. Un primo tempo equilibrato, con le due formazioni impegnate a studiare l’avversaria, terminato 3-6 grazie a due calci di punizione trasformati da Joubert.

Il secondo tempo si apre con la meta dei padroni di casa che trovano una falla nella difesa pesarese e si portano in vantaggio (8-6). La Fiorini risponde subito con la meta targata Tontini che riporta il punteggio a favore dei pesaresi (8-13). I padroni di casa si rifanno sotto con un calcio piazzato (11-13) ma i giallorossi determinati allungano con la meta segnata da Gabriele Venturini (11-18) parziale. Un cartellino giallo lascia i Caimani con un uomo in meno, ma questo non frena i padroni di casa che riescono ad andare in meta accorciando il divario (16-18).

b. t.