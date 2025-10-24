Fiorini Pesaro subito con il vento in poppa. Martino: "In attacco siamo stati più concreti"

La Fiorini Pesaro Rugby parte alla grande e vince la prima partita del campionato di serie A. Un debutto convincente e solido contro una delle avversarie più complicate il Villorba. E la cosa più bella è stato il pubblico delle grandi occasioni che era presente al Teknowool Rugby Park. Un successo che permette ai giallorossi di guadagnare i primi 5 punti in classifica, al termine di un match lungo e entusiasmante finito di misura per 34-31.

"Siamo contenti perché abbiamo vinto, la squadra ha ancora bisogno di ingranare un po’, però ci siamo stati – questo il commento a fine partita di coach Marcelo Martino -. Abbiamo fatto vedere due squadre, una in attacco e un’altra in difesa. Siamo stati concreti difensivamente, però non siamo stati costanti. Nell’attacco siamo stati più concreti, a differenza dell’anno scorso, è venuto bene, la gestione della partita nell’attacco è stata buona".

Un esordio che rispecchia i programma ambiziosi del team del presidente Simone Mattioli: "Dobbiamo continuare a lavorare sulla chiusura della partita, sulla disciplina soprattutto, perché lì abbiamo sbagliato. Nel secondo tempo sono entrati giocatori molto giovani, che devono adattarsi subito ai giocatori con più esperienza, questo ci aiuterà a chiudere bene le partite".

Il tecnico argentino chiude: "Sapevamo che Villorba era una squadra dura, forte, dobbiamo lavorare ancora sulla difesa di maul, che ci ha fatto subire delle mete, è una cosa su cui dobbiamo migliorare subito". Del resto è molto importante come si inizia il cammino. L’anno scorso la partenza non brillante ha poi compromesso l’ingresso nella griglia playoff.

Beatrice Terenzi