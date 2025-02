Fiorini Rugby. Vittoria rotonda con Valpolicella

Una vittoria rotonda arrivata al termine di una prestazione convincente. La Fiorini Pesaro Rugby al Teknowool Rugby Park si impone per 34-10 sul Valpolicella Rugby. I kiwi giallorossi conducono il match dal primo minuto imponendo il ritmo alla partita e guadagnano 5 punti che li portano al 4° gradino della classifica, scavalcando proprio il Valpolicella. Il primo tempo si apre con Pesaro che parte subito in attacco e si porta rapidamente nella metà campo avversaria. Antonelli vede un buco nella difesa avversaria e con un gioco solitario si porta sui 5 metri, scarica su Boccarossa che a 1 minuto e mezzo dal fischio d’inizio sigla la prima meta (7-0). La Fiorini ci prende gusto, continua a giocare in attacco e guadagna un calcio di punizione che Joubert non si lascia scappare (22-7). Valpolicella cerca di sfruttare gli ultimi minuti del primo tempo per accorciare le distanze. Da una touche sui 10 metri i giallorossi impostano il gioco e Luca Rossi sigla la quarta meta di giornata, assicurando alla Fiorini il punto di bonus e la vittoria (34-10).

b. t.