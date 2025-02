Fiorini va nella tana del Badia Polesine

Si prospetta una domenica di fuoco per la Fiorini Pesaro Rugby. Mentre per il campionato di Serie A la prima squadra sarà impegnata nei Nuovi Impianti Sportivi di Badia Polesine, al Teknowool Rugby Park, alle 15.30, andrà in scena il derby di Serie C tra il secondo XV giallorosso e il Fano Rugby. L’ultima giornata della prima fase del campionato regionale di Serie C vede, infatti, uno scontro al vertice tra le due formazioni della provincia. Entrambe le compagini sono già qualificate per la seconda fase; la capolista Pesaro vuole chiudere da imbattuta mentre Fano è al secondo gradino della classifica. Per il campionato di serie A invece, domenica alle 14.30 i kiwi giallorossi saranno impegnati sul campo del Borsari Badia. La formazione veneta è all’ottavo posto in classifica con 19 punti, i pesaresi con 34 sono 4°. "La domenica di pausa ci ha fatto bene, sia a livello fisico che mentale, adesso siamo carichi e pronti a tornare in campo". A fare il punto della situazione in casa giallorossa il mediano di mischia, Nicola Boccarossa. "Abbiamo avuto del tempo libero per riposare e ricaricarci. Venivamo da tre partite consecutive, che nel nostro sport sono tante, abbiamo avuto modo di scaricare e recuperare i piccoli acciacchi, abbiamo a disposizione la rosa al completo. Speriamo di reagire bene domenica, perché a volte dopo le pause siamo un po’ inceppati". Che squadra è Badia? "Una squadra completa, con una mischia molto competitiva. Molto dipenderà dalle condizioni del campo per capire come impostare il nostro gioco. Per quanto mi riguarda, se vogliamo vincere dobbiamo cercare di condurre in tutti gli aspetti, sia con la mischia chiusa che fuori con i trequarti".

Nel girone di andata con Badia è arrivata la prima vittoria della stagione: "Sicuramente ci conoscono, non ci sottovaluteranno. Vorranno avere la loro rivincita, ci proveranno in tutti i modi, ma io sono sempre molto fiducioso nelle nostre capacità. Sicuramente sarà una partita combattuta, punto a punto per i primi 60 minuti. Dovremo ancorarci alle cose che sappiamo fare, cercare di arginare i loro attacchi e portare a fondo i nostri". Domenica in campo anche la formazione Under 18 giallorossa che alle 12.30 aprirà la giornata del Teknowool Rugby Park sarà. Il campo pesarese ospiterà infatti il match tra le formazioni Under 18 di Pesaro e Modena per il Campionato Interregionale 2.

