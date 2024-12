Fiorini vuole ingranare la quarta

Fiorini Pesaro Rugby, serie A, al lavoro in vista dell’ultima partita del 2024 in programma domenica 22 dicembre al Teknowool Rugby Park. Per i giallorossi un periodo positivo, dopo un inizio stagione in salita la formazione pesarese si gode il 4° posto in classifica, frutto di 3 vittorie consecutive. Una posizione che porta il sorriso in casa dei kiwi per la prima volta ai gradini alti della classifica di Serie A.

"Siamo orgogliosi di questo 4° posto, ma non del tutto soddisfatti, abbiamo buttato via un po’ di punti all’inizio della stagione e questo ci rammarica". È il capitano Diego Antonelli a fotografare l’umore della Fiorini Pesaro Rugby. "Ad inizio stagione non siamo riusciti a dare il nostro meglio, il precampionato è stato più difficile del previsto, con tanti infortuni e partite con squadre molto più forti di noi dove non siamo riusciti a provare tutto ciò che volevamo. Siamo arrivati alle prime partite non proprio sciolti e con qualche giocatore in meno del previsto, quindi c’è tanto orgoglio per essere nei primi posti, ma un po’ di rammarico per non essere ancora più su. La classifica è piuttosto corta".

Domenica al Teknowool Rugby Park, con Tarvisium, l’ultima partita dell’anno per la Fiorini Pesaro Rugby che nelle ultime giornate ha collezionato 3 vittorie in altrettante partite. "Veniamo da una settimana di pausa – prosegue Antonelli - La settimana scorsa abbiamo lavorato un po’ più su noi stessi, sulla squadra, sul recupero, perché la partita con Villorba è stata durissima, specialmente per i primi otto. Abbiamo curato di più le skills, e ci siamo concessi anche un po’ di divertimento per alleggerire la pressione. Adesso iniziamo a preparare la partita contro Tarvisium". Ultimo match casalingo dell’anno, sarà fondamentale la spinta del pubblico.

b.t.