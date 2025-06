Fioriscono i Festival musicali. L’entroterra è sempre creativo: ecco i prossimi appuntamenti

Non soltanto Adriatic Music Festival, anche l’entroterra è zona di festival musicali. Parliamo, ovviamente di altri numeri e altre dimensioni, ma di fermento ce n’è anche nelle aree interne dove saranno tre i festival musicali che si susseguiranno in pochissime settimane, tutti organizzati da giovani e giovanissimi. Si è iniziato ieri e fino a domani ad Apecchio per il Big Bell Sounds che vedrà tre giorni di musica nel terrazzone del Circolo Arci con la ciliegina sulla torta della presenza di Marky Ramone, batterista dell’iconica band The Ramones, che oltre a salire sul palco porterà anche una sua mostra che prende vita grazie alla realtà aumentata. "Big Bell Sounds nasce dalla passione per i concerti punk e ska e dalla volontà di portare nel nostro paese quegli artisti che ascoltiamo da sempre e sono stati la colonna sonora della nostra gioventù – dicono Mirco Donnini e Luca Morganti, gestori del Circolo Arci di Apecchio –. Da ragazzini a caccia di guai, infatti, in ogni festa avevamo nelle nostre playlist Meganoidi, Matrioska, Prozac e ovviamente Ramones. Per noi è un motivo di orgoglio aver portato i nostri miti nel nostro paese".

A Sant’Angelo in Vado il 27 e 28 giugno andrà, invece, in scena il Rock’nGrill, un festival che unisce musica e buon cibo. Tra grigliate a km0 e altre specialità culinarie sul palco si alterneranno band come gli Hormonauts, storica rock’n’roll band italiana, insieme a tanti altri gruppi indipendenti che porteranno sul palco tutta la forza e la freschezza della scena alternativa. Il festival si terrà quest’anno al vivaio comunale Pietro Viscera, sulle rive del fiume Metauro. Oltre ai concerti, durante le giornate del festival sarà possibile partecipare a diverse attività come trekking urbano, tour in ebike e sessioni di flow yoga nel verde del parco.

Gran finale il 12 luglio a Urbania con il TVB Festival, dove la musica avrà lo sfondo del Barco Ducale. "Si tratta di un evento culturale, artistico e gastronomico – dicono gli organizzatori – che unisce musica, arte, design e sapori autentici. Al centro ci sono la libertà artistica e l’inclusione, valori che guidano ogni aspetto dell’evento. Il Barco Ducale si trasformerà in un vivace contenitore di cultura: con Memento, Lil Busso, Nicola Gavino, Gobbi e tanti altri emergenti" del territorio.

Andrea Angelini