Fioriscono i narcisi sul Petrano. Uno spettacolo ineguagliabile

E’ iniziato da qualche giorno in cima al Monte Petrano il profumato spettacolo naturale della fioritura dei narcisi. Solo in questo particolare pianoro del nostro Appennino è possibile arrivare e passeggiare nei prati per ammirare la naturale fioritura di narcisi che rendono l’intera montagna nel mese di maggio una distesa interamente bianca e profumatissima. Il Petrano è raggiungibile sin dagli anni ’30 con una comoda strada provinciale che parte dal centro storico di Cagli ed in circa dieci chilometri, permette di arrivare ad una altitudine di oltre 1.100 metri sul livello del mare. Quest’anno dopo le ultime piogge primaverili, è già iniziata in anticipo la fioritura dei narcisi che durerà ancora per pochi giorni consentendo di poter assistere ad uno spettacolo naturale tra i più rari dell’Appennino. Con il ponte del 1° Maggio molte persone sono già salite in cima a questa montagna per ammirare l’inizio di questa spontanea e bellissima fioritura di narcisi che si ripete ogni anno. I narcisi sono una specie protetta e anche il Petrano va rispettato evitando di scorazzare nei prati con auto o altri veicoli per evitare di calpestare la flora. E anche una meta primaverile che richiama sempre molti curiosi ed amanti della natura per questo raro spettacolo che si può godere solo al Petrano camminando in modo comodo e rilassante nell’immenso spazio verde e pianeggiante dei suoi prati. Oltre ai narcisi si possono ammirare panorami molto suggestivi che spaziano dal Catria al Nerone. Inoltre è possibile accedere in punti di ristoro che rendono ancor più piacevole una escursione abbinata allo spettacolo naturale della fioritura dei narcisi con un gustoso assaggio di specialità locali.

Mario Carnali