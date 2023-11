Firme contro i furti. La petizione è pronta

Si sta ultimando la fase della raccolta di firme – la stima è che si sia già arrivati a circa 200 – dei residenti di Colombarone, Case Badioli e Gabicce alle prese ormai da più di un mese con l’incubo dei furti in casa. La petizione si sta ultimando proprio in questi giorni e presto tutte le firme verranno portate in Prefettura. Come noto, i residenti chiedono l’installazione di telecamere e Targa System da montare lungo le strade dei luoghi in questione, che funzionino da deterrente contro i ladri, probabilmente per la maggior parte provenienti dalla vicina Romagna.