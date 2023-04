Fisarmonicisti da mezza Italia alla Giara

Quattordici edizioni di sonate e ballate con la fisarmonica: al ristorante La Giara, a Santa Maria dell’Arzilla, giovedì alle 20 si terrà, infatti, la 14ª rassegna nazionale della Festa della Fisarmonica, patrocinata dal Comune di Pesaro. Musicisti da ogni parte di Italia verranno per poter suonare e far divertire tutti i presenti. A capo della direzione artistica, Athos Donini, fisarmonicista pesarese: "La fisarmonica, di per sé, è un’orchestra portatile – racconta Donini –. È uno strumento capace di produrre svariate melodie. Molto spesso gli viene affibbiata la nomea di accompagnatore di sagre e fiere, ma non è così. È uno strumento a tutto tondo e giovedì si vedrà. Si potranno ascoltare, infatti, jazz, tango e varietà varie. Avremo come ospite d’onore Daniele Donadei, vincitore di prestigiosi concorsi italiani e concertista di fama mondiale, avendo suonato in Sud America, Stati Uniti e tutta Europa. Si esibiranno 21 fisarmonicisti tra nord, sud e centro Italia, che porteranno tanta allegria e tanta voglia di divertirsi durante una bellissima cena con spettacolo".

"Questo evento, per me, è veramente importante, perché mi ricorda la mia infanzia – spiega Luca Scaglioni, titolare del ristorante La Giara –. Quando si finiva di cenare, quando ero piccolo, si spostavano tutti i tavoli e, davanti al caminetto, qualcuno suonava la fisarmonica, portando calore e facendo emozionare tutti quanti. Questo è il nostro obiettivo: far riscoprire quei vecchi valori che ormai si sono perduti, facendo vivere quelle esperienze e quel calore familiare anche a chi, magari, non ha mai sentito una fisarmonica. Ovviamente, il cibo che accompagnerà la serata sarà quello della cucina tradizionale, quindi con tagliatelle, pollo arrosto, vino e dolci". La serata ha un costo di 26 euro a persona, per ogni informazione e prenotazioni contattare il numero 0721847177.

Alessio Zaffini