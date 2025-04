Fisarmonicisti da tutta Italia al ristorante La Giara. Ed è festa con Casadei

Serata di musica e sapori autentici, quella che si è tenuta giovedì al Ristorante la Giara, in occasione della sedicesima Rassegna nazionale della fisarmonica. Un evento divenuto appuntamento fisso per tutti gli appassionati, che hanno riempito il salone del locale per ascoltare 25 fisarmonicisti provenienti da tutta Italia e per gustare le famose tagliatelle al ragù e la pasticciata della Giara.

La serata, presentata da Giampiero Vincenzi e Francesca Guidi, guidata dalla direzione artistica di Athos Donini, si è aperta a passo di danza, con un valzer viennese e un immancabile folk romagnolo. Sul palco sono poi saliti gli artisti che si sono esibiti in differenti generi musicali dove la protagonista è stata la fisarmonica.

Ospite d’onore, Mirko Casadei accompagnato da due musicisti della mitica Orchestra Casadei. "Voglio ringraziare gli organizzatori e la città di Pesaro che ci accoglie sempre con grande calore. Ormai ci siamo gemellati. Qui abbiamo fatto il ‘Balamondo’ con i Modena City Ramblers e abbiamo organizzato anche un nostro concerto nella giornata di apertura della Capitale della Cultura. Tra poco l’Orchestra Casadei compirà 100 anni, 70 ne ha da poco compiuti la canzone Romagna mia". Che non poteva non intonare, insieme ad altri successi come ‘Ciao Mare’ e ‘Romagna Capitale’.

A consegnare una targa di riconoscimento a Mirko Casadei sono stati i titolari della Giara, i fratelli Luca e Roberto Scaglioni, che da anni organizzano questa manifestazione con grande passione. Insieme a loro il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessora Francesca Frenquellucci: "La festa della fisarmonica è sempre molto partecipata – hanno detto -. Ringraziamo la famiglia Scaglioni per mantenere viva questa tradizione".