"Fisco e scuola" anche al Marconi

Anche il liceo Marconi, con un progetto dedicato alle quinte, è stato coinvolto in una serie di incontri che ha visto protagonisti gli studenti ed i funzionari delle Agenzie delle Entrate e delle Entrate e riscossione della regione Marche e della Provincia di Pesaro Urbino. Un momento di confronto intitolato "Fisco e scuola", che ha coinvolto dieci classi dell’istituto, suddivise in tre giornate. "L’Agenzia delle Entrate, che ha avviato questa iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha offerto ai ragazzi una valida offerta formativa per l’educazione finanziaria con l’intento di contribuire allo sviluppo di una coscienza civile e sociale nelle giovani generazioni – spiega la professoressa del Marconi, Daniela Dall’Acqua -. Durante le tre giornate formative, i referenti dell’agenzia hanno spiegato agli studenti in modo quanto più possibile immediato i principi base della legalità fiscale: perché esistono le tasse, come funzionano, perché è giusto pagarle e quali sono le attività e il ruolo che le nostre amministrazioni svolgono quotidianamente. I ragazzi che hanno partecipato al progetto si sono dimostrati molto attenti ed interessati, tanto da arricchire i momenti di incontro con interventi, domande e curiosità rispetto alle tematiche trattate".

Alle giornate formative hanno partecipato i funzionari dell’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro Urbino, Pierluigi Dragone, Silvia Dellasanta, Laura Boiani, Manuela Bernardis, Tomas Nobili e Vito D’ambrosio ed i referenti per la Direzione regionale delle Marche – Agenzia Entrate e riscossione, Emanuele Battistelli e Sara Ruffini.