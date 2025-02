Fisioclinics, ecco la svolta: "Noi col gruppo Villa Maria"

Dal primo gennaio scorso, il Centro di Riabilitazione e Poliambulatorio Fisioclinics ha modificato la governance societaria con l’entrata come socio di maggioranza di GVM (Gruppo Villa Maria), uno dei gruppi sanitari più importanti in Italia e in Europa che, oltre al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, gestisce altri ospedali in Italia e all’estero, oltre a Poliambulatori e Centri sanitari polifunzionali, tra cui anche le Terme di Castrocaro. Il nuovo assetto prevede la conferma di alcuni soci del gruppo originario pesarese, mentre altri escono insieme al gruppo di Reggio Emilia con cui era stata avviato il progetto iniziale.

"Questa operazione – spiega il direttore Piero Benelli – si inserisce nel programma di espansione di Fisioclinics Pesaro, un progetto di servizio per la salute della popolazione nato 10 anni fa e ormai diventato un punto di riferimento per il territorio della nostra provincia e non solo: oltre a quello di Pesaro è stata attivato circa un anno e mezzo fa il Centro Fisioclinics di Cattolica e a breve sarà inaugurata anche una sede a Fano. Fisioclinics Pesaro, che, continua Benelli "ha sempre avuto il gruppo Villa Maria come uno dei punti di riferimento, sin da subito è stato un Centro GVM point, rafforza quindi con questa operazione la sua leadership nel territorio per quanto riguarda la Fisioterapia e la Riabilitazione, affiancandosi ad un gruppo solido ed innovativo, e aprendo nuove prospettive di sviluppo con l’arrivo di ulteriori competenze e tecnologie di ultima generazione".

Ad assicurare la continuità con il progetto iniziale, la conferma dell’organigramma che ha portato Fisioclinics agli importanti risultati di questi ultimi anni, con il dottore Piero Benelli direttore sanitario e Coordinatore delle attività, con il professor Raul Zini direttore scientifico, e, dice Benelli, "con tutto lo staff di fisioterapisti ed operatori che costituiscono un team affiatato e competente. Curiosa e fortunata la coincidenza dell’avvio del nuovo progetto di espansione con l’anniversario dei primi 10 anni di Fisioclinics Pesaro: un grande avvio per celebrare in maniera concreta ed operativa questo decennale di attività, che vedrà durante il 2025 diverse iniziative stimolanti e innovative per il settore: eventi, convegni, progetti formativi, open day, nuove proposte, nel contesto di un progetto ormai consolidato e volto alla crescita, per un servizio sempre più efficace e fruibile dai cittadini e dal territorio".