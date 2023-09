Fiume Metauro osservato speciale "Se cede il bypass rubinetti a secco"

di Anna Marchetti

Rubinetti a secco e canale Albani prosciugato: è stato questo il rischio corso lo scorso maggio con la rottura, a seguito del maltempo, della briglia (mini diga creata agli inizi del 900 e rinforzata nel corso degli anni con elementi di ferro) lungo il Metauro, dopo il ponte della Cerbara, a ridosso dell’imbocco del Canale Albani, dove c’era anche un punto di prelievo di Aset. Un rischio che potrebbe riproporsi con l’arrivo dell’inverno e con l’aumento della portata dell’acqua del fiume. Dopo la rottura della briglia, l’attuale bypass è stato realizzato a tempo di record, in due settimane, da Cpm Cave Penserini, che ha l’impianto a Torno, a ridosso del corso d’acqua, su progetto di Enel con il consenso di tutti gli altri enti interessati (Genio Civile, Aato, Aset).

Sono ormai quasi tre mesi che quel tratto di fiume è stato deviato, rispetto a dove si è verificata la rottura della briglia, con la creazione di una sorta di canale artificiale che finora ha assicurato il regolare flusso di acqua verso il canale Albani ed ha permesso ad Aset di individuare un nuovo punto di prelevamento dell’acqua per usi idropotabili. La preoccupazione di chi ha realizzato il bypass per una portata di 10-15 metri cubi al secondo, come previsto dal progetto, ottimale durante il periodo estivo, è che possa non essere sufficiente con l’arrivo della brutta stagione, di possibili bombe d’acqua e di piene del fiume, che ricordiamo è il più grande delle Marche.

Il suggerimento è quello di ampliare il canale artificiale già creato per arrivare a una portata di 25-30 metri cubi al secondo. Valutazioni e proposte che Stefano Penserini, titolare della omonima impresa, ha intenzione di presentare agli enti interessati, in attesa del progetto definitivo di sistemazione della mini diga, al quale sta lavorando Enel e che potrebbe essere realizzato non prima della prossima estate.

Camminando lungo l’argine del fiume dal ponte della Cerbara verso il canale Albani e, arrivando a ridosso della mini diga, si comprende l’entità del danno provocato a maggio dal fiume in piena. Fiume che non solo ha sfondato la briglia, con tanto di elementi in ferro, ma ha anche trascinato via 2-300mila metri cubi di materiale facendo sprofondare l’originario letto del fiume. "L’opera provvisoria (una sorta di diga artificiale realizzata con il materiale prelevato nel fiume ndr) – spiega Penserini – potrebbe non reggere a un’importante ondata di piena che non possiamo escludere si verifichi nei prossimi mesi. In quel caso l’acqua tornerebbe a defluire verso la briglia rotta e si ripresenterebbe la situazione che si è creato il 24 maggio. Da qui la nostra proposta di aumentare la portata del canale artificiale intorno ai 30 metri cubi al secondo". Spetterà agli enti interessati decidere se accogliere la proposta di Penserini o mantenere le attuali dimensioni del canale e correre il rischio di una eventuale piena.

La passeggiata lungo gli argini del Metauro è stata anche l’occasione per verificare come, negli anni, si sia ridotto il letto del fiume, in gran parte occupato dalla vegetazione, la presenza di tronchi e rami che ostruiscono le arcate dei ponti e di come si potrebbero creare dei bacini naturali di raccolta dell’acqua, così preziosa in un periodo in cui si cercano soluzione per contrastare i cambiamenti climatici.