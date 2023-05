Flagellate le spiagge Strade, bollettino nero

Nell’elenco dei danni causati lungo la Valcesano dal maltempo vanno annoverati anche quelli, ingenti, alle spiagge di Marotta; e si aggrava, intanto, il bollettino riguardante la rete viaria. "Il mare grosso delle ultime 48 ore e in particolare di martedì – sottolinea l’assessore al demanio Raffaele Tinti – ha eroso ghiaia e sabbia da tutte le nostre spiagge, riversando sulle stesse anche una grande quantità di legname e altri detriti. Terminata la fase emergenziale, come Comune ci occuperemo della sistemazione della battigia e della pulizia da tronchi, rami e altro materiale". Ma sarà necessario un grosso lavoro e dispendio di risorse anche da parte dei gestori per ‘ricostruire’ le spiagge, già allestite per accogliere i bagnanti.

Nessuno dei 5 chilometri di costa marottese è stato risparmiato, ma la fascia più colpita è quella centrale, in corrispondenza dei Bagni Riccardo, dei Bagni Alberto e Cesare e dei Bagni Franco, che è proprio la zona in cui è stato previsto per l’autunno il ripristino delle scogliere, in quanto valutata, a ragione, come la più vulnerabile. "I danni sono ingenti – evidenzia il sindaco Nicola Barbieri - e per questo chiederemo lo stato di emergenza". A Monte Porzio l’altra notte in viale Cante è caduto un grosso tiglio, rimosso in mattinata. Nesso danno.

Sul fronte viario alla chiusura già da martedì della strada provinciale 111 ‘Tarugo’ a Pergola, si sono aggiunte ieri, sempre sulle arterie di competenza dell’Ente di via Gramsci, l’introduzione del senso unico alternato sulla Sp 5 Mondaviese per uno smottamento e sulla Sp 16 Orcianese all’altezza di Montemaggiore per l’aggravamento di una frana. Criticità diffuse, poi, su moltissime strade comunali. "Alcune situazioni – rimarca il sindaco Simona Guidarelli – sono molto complesse, specie in località Fenigli e a Montaiate, dove abbiamo dovuto chiudere un tratto. Domani (oggi, ndr) riaprirà invece il ponte in via San Biagio e, intanto, il Cinisco è rientrato negli argini".

Resta chiusa, al momento, la strada ‘Caprile’ tra San Lorenzo e Fratte Rosa, con le strutture comunali ancora impegnate su ulteriori vie secondarie. Così come a San Costanzo, dove squadre e mezzi lavorano sui tantissimi chilometri di strade e dove rimane chiuso un tratto di via Sicilia, mentre è stata riaperta strada Dei Tufi. Sempre a San Costanzo, è previsto per oggi il rientro in casa della famiglia evacuata dalla propria casa di via Del Bagnolo martedì mattina.