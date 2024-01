Flash mob delle donne per un immediato "Cessate il fuoco"

L’altro ieri a Pesaro, in piazza del Popolo, #donneincamminoperlapace, ha manifestato con un flash mob per chiedere il Cessate il fuoco contro ogni guerra e genocidio vecchio e nuovo. #donneincamminoperlapace è una rete di donne che ha raccolto il testimone da due associazioni pacifiste e femministe israeliane e palestinesi, accomunate dall’urgenza della fine della guerra. La manifestazione si è svolta contemporaneamente in circa 150 città italiane. Anche a Gabicce Mare si è svolta la manifestazione per un messaggio contro ogni forma di violenza e genocidio. Le partecipanti si sono disposte davanti al Municipio con cartelli per ribadire ancora una volta il messaggio “Cessate il fuoco”.