Flash mob in piazza contro la violenza di genere

Oggi, in piazza del Popolo alle ore 16, "Percorso Donna" e "Center Stage" si uniranno al movimento globale "One Billion Rising" per dire no alla violenza di genere e sì alla libertà. "Unite ed uniti nello spirito con milioni di persone – si legge in una nota – balleremo e canteremo sulle note di “Break the chain”. One Billion Rising è una grande azione di massa per porre fine alla violenza contro le donne nella storia dell’umanità. La campagna, lanciata il giorno di San Valentino del 2012 dalla attivista americana Eve Ensler, è iniziata come un invito all’azione basato sulla statistica sconvolgente secondo cui 1 donna su 3 sul pianeta subisce una forma di violenza nel corso della sua vita.

Il Flash Mob di Pesaro è diventato un appuntamento annuale, invitiamo la cittadinanza – concludono i promotori – a partecipare con indosso qualcosa di rosso, fucsia, bianco o nero".