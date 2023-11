Flash mob, manifesti e corsi di autodifesa

Si celebrerà sabato 25 novembre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza maschile sulle donne e per l’occasione torna, con l’ottava edizione, ‘M’ama non M’ama’: la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere voluta dal Comune di Fermignano che da sabato all’8 marzo 2024 – Giornata Internazionale della Donna – ospiterà eventi gratuiti aperti alla popolazione volti a sensibilizzare sulla violenza di genere come crimine contro l’umanità.

Il primo appuntamento, sabato, è l’allestimento della quarta casetta rossa e il presidio bookcrossing in zona Bivio Borzaga (appuntamento alle ore 18.00 in via Volponi); la giornata proseguirà con l’affissione dei manifesti con le illustrazioni realizzate da Alessandro Tontini per la campagna di sensibilizzazione, a seguire un aperitivo conviviale a cura di Giacomo Buccarelli all’enoteca Calice Divino. Tra i prossimi appuntamenti non mancheranno le iniziative dedicate alla memoria di Michela Murgia e l’allestimento di un Posto Occupato a di Fermignano.

Spostandoci a Gabicce Mare, venerdì 24, la commissione Pari opportunità del Comune organizza un flash-mob, alle 10.30, nella piazza del Municipio. Mentre nel comune di Montelabbate l’attenzione è rivolta ad un evento gratuito dedicato all’autodifesa che si svolgerà nella palestra della scuola primaria di Osteria Nuova in via Unità d’Italia, alle ore 16. Sarà il maestro Giuseppe Mennella a tenere il corso gratuito di difesa personale aperto a tutti, offrendo una panoramica generale di tecniche di difesa personale. Saranno presenti anche gli istruttori Luigi Queirolo e Christian Montanari. I tre maestri, insieme, hanno costituito il gruppo della ‘Pathfinders Martial Arts’ che, oltre le sue attività di divulgazione educativa delle arti marziali verso i giovani, offrono la loro esperienza per la formazione di una cultura che ponga la donna al centro del rispetto della società.

Giorgia Monticelli