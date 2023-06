Flavia Prodi madrina: varò la Stele picena

Tra le morti illustri e improvvise di queste ultime ore c’è Flavia Franzoni, docente universitaria, volto noto al grande pubblico per essere stata al fianco dell’ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, quale consorte e consigliera, in oltre 50 anni di vita insieme, tra famiglia, ricerca scientifica e politica. Flavia Franzoni in Prodi a Pesaro venne il 2 settembre 2000 quando venne invitata dalla Cooperativa sociale L’Imprevisto al varo della storica “Nave di Novilara“. Franco Bertini, autore dell’articolo, la ricorda, “madrina del varo“, vestita di verde smeraldo. Anche se l’anfora d’argilla lanciata sul bordo della nave allora non si ruppe, il suo sorriso sottolineò lo sventolare solenne della bandiera dell’Unione Europea a poppa, grazie al Garbino.