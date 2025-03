Fo, Gaber, Jannacci, Cochi e Renato. Il genio di Elio approda al Rossini

Elio torna al Teatro Rossini di Pesaro da domani a domenica 23 marzo con "Quando un musicista ride" inserito nel cartellone della stagione teatrale. Con la regia di Giorgio Gallione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri, Elio sarà accompagnato da giovani e talentuosi musicisti: al pianoforte Alberto Tafuri, alla batteria Martino Malacrida, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono e al trombone Giulio Tullio. In repertorio. Un programma tutto da ridere da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, più tantissimi altri: una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno divertito tutti reinventando un genere musicale.

Elio, possiamo chiamarle canzoni scanzonate?

"Sono qualcosa di più. Sono espressione di una libertà creativa, sono la fotografia della Milano di quegli anni, tra i Sessanta e i Settanta in cui c’era la necessità di esprimersi in una maniera nuova e se vogliamo irriverente, poco incline alle regole e alle forme".

Possiamo dire che oggi siamo orfani di quegli autori e di quelle canzoni?

"Certamente ma tengo a precisare che questo spettacolo non vuole creare nessuna nostalgia. E’ semplicemente la possibilità di fare ascoltare al pubblico di oggi la libertà espressiva di quegli anni. Credo che alle orecchie del pubblico dei nostri giorni certe canzoni suonino quasi trasgressive; mi piacerebbe invece che le ascoltassero anche i più piccoli. Mi piacerebbe anche pensare che in questi anni siamo andati avanti, ci siamo evoluti in meglio, ma purtroppo non è così".

A proposito dei nostri giorni, sono usciti dei post nei quali lei critica l’uso smodato dell’autotune e della musica senza talento di tanti cantanti di oggi

"Come al solito si semplifica un ragionamento più ampio. La storia della musica è piena di innovazioni; dal sassofono ai sintetizzatori; dall’autotune all’Ai. E grazie a tante di queste innovazioni è stata scritta musica che prima non c’era. Il problema è che le macchine vanno utilizzate al servizio della musica e non per camuffare le proprie incapacità come troppo spesso accade con l’autotune".

Elio e Le storie Tese, morti e risorti cento volte. Ora che farete?

"Abbiamo deciso di scioglierci e di tornare insieme infinite volte. In fondo i Pooh sono il nostro faro. Ora facciamo un concerto all’anno "Il Concertozzo" e anche quest’anno saranno tre ore di musica a Bassano del Grappa il 5 luglio nel quale coinvolgeremo diverse associazioni che aiutano i bambini autistici".

Torna a Pesaro, la città di Rossini che lei ha impersonato in un divertente docufilm con la regia di Lina Wertmuller

"Lina è stata una persona estremamente stimolante, divertente, amante dell’opera come me. Ci siamo appassionati a fare quel film. E poi il nostro Rossini e la sua musica: solare, divertente. Davvero un bel ricordo".